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Yunus Uçar: Başkan Erdoğan sayesinde

Dünya Motokros Şampiyonası tanıtım toplantısı gerçekleşti. TMF Başkanı Uçar “Ülkemizdeki bütün güzelliklerin mimarı Cumhurbaşkanımız, Türkiye’yi varlığıyla hep bir arada tuttu” dedi.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2022 Perşembe 06:50
Yunus Uçar: Başkan Erdoğan sayesinde

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 3-4 Eylül'de Afyonkarahisar'da düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP of Türkiye) ile Türkiye MotoFest'in tanıtım toplantısı gerçekleşti. Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, federasyonlarının hayallerin peşinde koşan bir aile olduğunu belirterek, her zaman daha iyileri için uğraştıklarını kaydetti. Uçar, şöyle devam etti: Biz gerçekten çok şanslı bir millet ve ülkeyiz. Ülkemizdeki bütün güzelliklerin mimarı Cumhurbaşkanımız, Türkiye'yi varlığıyla ve dirliğiyle hep bir arada tuttu. Hep yükseltti ve yüceltti. Yurt içi ve dışında çok güzel temsil etti. Bize de bir şeyi marka haline getirmenin ve değerini oluşturmanın gerekliliğini öğretti.

DEV KONSERLER YAPILACAK
Uçar, MXGP OF Türkiye yarışlarına FIM Başkanı Jorge Viegas'ın da katılacağını sözlerine ekledi. Öte yandan organizsayon büyük konserlere de sahne olacak. 31 Ağustos-4 Eylül'deki Türkiye MotoFest etkinliklerinde Sagopa Kajmer, Haluk Levent, Manuş Baba, Ebru Yaşar, Mary Jane, Koray Avcı, Göknur, Erol Evgin ve Ajda Pekkan, konser verecek.

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