Lastikler yanacak! Formula 1 İstanbul'da sıralama turu heyecanı

Sezonun 14. yarışının yapılacağı DHL Türkiye Grand Prix'sinde heyecan dorukta. Yarış 5.3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılacak. Saat 15.00'te başlayacak sıralama turları S Sport ekranlarından naklen yayımlanacak. Dün yapılan ilk antrenman turlarında en iyi dereceyi Red Bull'dan Max Verstappen yaptı. Aynı takımdan Alexander Albon ikinci, Ferrari'den Charles Leclerc ise üçüncü tamamladı. Mercedes'ten Lewis Hamilton ise 15. bitirdi.



MAX: ZEMİN BUZ PİSTİ GİBİ

İkinci sıralama turlarında da Red Bull'dan Max Verstappen en iyi dereceyi elde eden isim oldu. Hollandalı pilotun tur attığı sırada ağzından dökülen sözler İstanbul pistinin zorluğunu tarif etti. Verstappen, "Buz üzerinde araç sürmek gibi" ifadelerini kullanması yarışseverlerin dikkatini çekti. Williams takımından Nicholas Latifi ise, "Çok spin atılıyor" diyerek zeminin kayganlığına dikkat çekti. İkinci yarışta ikinci sırayı ise Ferrari'den Leclerc elde etti. Mercedes'ten Bottas üçüncü, Hamilton ise dördüncü oldu.



HAMILTON KAZANIRSA SCHUMI'Yİ YAKALIYOR

Formula 1'de sezonu 282 puanla lider götüren Lewis Hamilton, İstanbul yarışını da kazanırsa 7. şampiyonluğunu ilan edecek. Büyük Britanyalı sporcu 7 kez şampiyon olan Alman efsane Schumacher'i yakalayacak. Sürücüler klasmanında Bottas'ın 85 puan önündeki Hamilton, Türkiye GP'sinde rakibine karşı 78 ve üstü puan farkıyla ayrılması durumunda bitime 3 etap kala şampiyonluğa ulaşacak.



2 MİLYAR KİŞİYE ULAŞACAK

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, yarışların 2 milyar insana ulaşacağını duyurdu. Bakan Karaismailoğlu, "Yarışlar 250 yayıncı kuruluş tarafından veriliyor. Bu, yaklaşık 2 milyar kişiye ulaşan bir etkinlik olacak. Biz de ülkemiz adına bu işin başarıyla tamamlanması için tüm desteğimizi veriyoruz" dedi.



İSTANBUL'A ÖZEL KUPA

Formula 1'de sezonun 14. yarışı olan DHL Türkiye Grand Prix'si için özel kupa hazırlandı. Intercity İstanbul Park tarafından tasarlatılan kupa, Türk kültüründen izler taşıyor. Metalik gri ve bronz renginde, 5 kilo ve 50 santimetre yüksekliğe sahip kupanın üzerinde Galata Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile lale figürleri de yer alıyor. İstanbul yazısının özel işlendiği kupada ay-yıldız da yer alıyor.



TANITIM FİLMİNİ MİLYONLAR İZLEDİ

Formula 1'in İstanbul videosuna büyük ilgi... Red Bull Racing ve Alpha- Tauri F1 takımlarının yer aldığı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Topkapı Sarayı, Sultanahmet Meydanı gibi bölgelerde çekilen videolar yayımlandı. Video milyonlarca kişi tarafından izlendi ve Türkiye'nin tanıtımına büyük katkı sağlandı.



EN TECRÜBELİSİ KIMI RAIKKONEN

Alfa Romeo'nun 41 yaşındaki Fin pilotu Kimi Raikkonen, katıldığı 328 Grand Prix ile İstanbul'da yarışacak en tecrübeli isim. F1'de en fazla yarış kazanan isimse 93 birincilikle Lewis Hamilton. İstanbul'da yarışacak üç dünya şampiyonu var. Hamilton (6), Vettel (4) ve Raikkonen (1) daha önce zafere ulaştı.