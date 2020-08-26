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26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Efsane geri döndü

Efsane geri döndü

Yarışseverlerin merakla beklediği müjde açıklandı. Formula 1, 2011’den sonra tekrar ’da düzenlenecek. Dev yarışın tarihi ise 15 Kasım.

Motor sporlarının en prestijli yarışlarından Formula 1, 9 yıl aranın ardından tekrar 'da düzenlenecek. Uzun süredir dönen dedikoduları resmiyete döken Formula 1 Yönetimi, yedi yıl boyunca takvimde yer alan İstanbul'un, yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle revize edilen 2020 takvimine alındığını resmen açıkladı. Şampiyonanın bu sezonki 14. etabının 'de yapılacağı duyurulurken; İstanbul'un 8. kez ev sahipliği yapacağı yarışın tarihinin ise 13-15 Kasım olarak belirlendiği ifade edildi

KISMEN SEYİRCİLİ OLACAK
Formula 1 Yönetimi, bazı yarışların sınırlı sayıda taraftara açık olacağını teyit ederek, "Ayrıntılar için organizatörlerle çalışıyoruz" bilgisini paylaştı. Dev yarışın dönüşüyle ilgili İletişim Başkanı , "Başta bu konuya uzun süredir büyük önem veren, olmak üzere Formula 1'in tekrar ülkemize gelmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyoruz" açıklamasını yaptı. Formula 1'de tüm sezon Turkcell TV Plus ekranlarından yayınlanacak.

F1'IN EN IYI VIRAJI
5.3 km'lik 'ta maksimum 320 km hız yapılabiliyor. Birçok pilotun pistten çıktığı meşhur 8. viraj ise yine gündeme geldi. Daha önce , "F1'deki en iyi virajlardan biri. İçindeki ilk dönüşe girdiğinizde tam gaz arabayı kullanmak inanılmaz hissettiriyor" demişti. Rosberg ise, "Bu virajı doğru geçersek hem çok zaman kazanıyoruz hem de inanılmaz bir keyif alıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

SON KAZANAN VETTEL
İntercity İstanbul Park'ta 2011'de düzenlenen son yarışı, Alman kazandı. İstanbul Park'taki 7 yarışta Massa, Raikkonen, Alonso, Montoya, Schumacher, Hamilton, Button, Webber ve Vettel'in bulunduğu 9 isim podyum sevinci yaşamayı başardı.

MASSA 3'LEMİŞTİ
2005'te İstanbul'da ilk düzenlenen yarışı Fin sürücü Kimi Raikkonen kazandı. 2006, 2007 ve 2008'de Massa üst üste 3 kez zafere uzanırken; 2009'da Jenson Button, 2010'da ise yarışı birinci sırada bitirdi.

  1. 26.8.2020
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