Efsane geri döndü

Motor sporlarının en prestijli yarışlarından Formula 1, 9 yıl aranın ardından tekrar İstanbul'da düzenlenecek. Uzun süredir dönen dedikoduları resmiyete döken Formula 1 Yönetimi, yedi yıl boyunca takvimde yer alan İstanbul'un, yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle revize edilen 2020 takvimine alındığını resmen açıkladı. Şampiyonanın bu sezonki 14. etabının Türkiye'de yapılacağı duyurulurken; İstanbul'un 8. kez ev sahipliği yapacağı yarışın tarihinin ise 13-15 Kasım olarak belirlendiği ifade edildi

KISMEN SEYİRCİLİ OLACAK

Formula 1 Yönetimi, bazı yarışların sınırlı sayıda taraftara açık olacağını teyit ederek, "Ayrıntılar için organizatörlerle çalışıyoruz" bilgisini paylaştı. Dev yarışın dönüşüyle ilgili İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Başta bu konuya uzun süredir büyük önem veren, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Formula 1'in tekrar ülkemize gelmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyoruz" açıklamasını yaptı. Formula 1'de tüm sezon Turkcell TV Plus ekranlarından yayınlanacak.

F1'IN EN IYI VIRAJI

5.3 km'lik İstanbul Park'ta maksimum 320 km hız yapılabiliyor. Birçok pilotun pistten çıktığı meşhur 8. viraj ise yine gündeme geldi. Daha önce Jenson Button, "F1'deki en iyi virajlardan biri. İçindeki ilk dönüşe girdiğinizde tam gaz arabayı kullanmak inanılmaz hissettiriyor" demişti. Rosberg ise, "Bu virajı doğru geçersek hem çok zaman kazanıyoruz hem de inanılmaz bir keyif alıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

SON KAZANAN VETTEL

İntercity İstanbul Park'ta 2011'de düzenlenen son yarışı, Alman Sebastian Vettel kazandı. İstanbul Park'taki 7 yarışta Massa, Raikkonen, Alonso, Montoya, Schumacher, Hamilton, Button, Webber ve Vettel'in bulunduğu 9 isim podyum sevinci yaşamayı başardı.

MASSA 3'LEMİŞTİ

2005'te İstanbul'da ilk düzenlenen yarışı Fin sürücü Kimi Raikkonen kazandı. 2006, 2007 ve 2008'de Massa üst üste 3 kez zafere uzanırken; 2009'da Jenson Button, 2010'da ise Lewis Hamilton yarışı birinci sırada bitirdi.