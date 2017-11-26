Mercedes şampiyonayı duble ile bitirdi
2017 Formula 1 sezonunun son yarışı olan Abu Dhabi Grand Prix’ne Mercedes AMG Petronas damgasını vurdu. Yarışa ilk cepten başlayan Valtteri Bottas damalı bayrağın altından ilk sırada geçerken Mercedes AMG Petronas’ın Dünya Şampiyonu pilotu Lewis Hamilton da ikinci sırayı elde etti.
Yas Marina Pisti'ndeki yarışta pit-stoplar dahil liderliği kimseye bırakmadan sezonu galibiyetle tamamladı. Hamilton da hiç sırasını kaybetmeden bitişe geldi ve ikinci oldu.
Bu sonuçla Hamilton sezonu 363 puan ve şampiyonlukla tamamladı. Bottas ise 305 puanla sezon sonu podyumunun üçüncü basamağında yer aldı. Sezonu markala şampiyonu olan Mercedes AMG Petronas'ın ise toplam puanı 668 oldu.
- 26 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:17
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G.Saray, 6 puan farkla Vodafone Park'a gidiyor!
Toplam 1
Yorum
gs dönseler ne olacak mensuplarına delikanlılık yapan tudor bu derbiyi de kaybedecek dursun özbek kör ama ne kör futboldan anlamıyor
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Gomis'ten Beşiktaş'a imalı gönderme!
Toplam 6
Yorum
Gomis Werner Kadar şanslı olmayabilirsin. Gomis sağlık sorunların var.Kalp rahatsızlığın olduğunu biliyoruz.Duyarlı bi BJK taraftarı olarak,sana Timo Wernerin korkusunu hatırlatayım.
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''Kasten es geçti!''
Toplam 8
Yorum
Asi_Kartal Alayına ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ yazdıracağız gene.Hiç. heveslenmeyin sadece biraz mola verdik.Çok agresif bişekilde toparlanıp emaneti alacaz.
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