 Özçiğdem’e milli görev – Fotomaç – 25 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Kasım 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Özçiğdem’e milli görev

    Özçiğdem’e milli görev
    FIFA kokartlı hakem Meliz Özçiğdem, Finlandiya ile İsrail arasında yarın oynanacak 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 7. Grup maçını yönetecek. Helsinki Futbol Stadı'ndaki karşılaşma, saat 14.00'te başlayacak.
    1. 25 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:56
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Özçiğdem’e milli görev haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.