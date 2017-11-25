Formula’da son tango

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2017 sezonu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yarın yapılacak sezonun 20'nci ve son yarışıyla bitecek. Bugün 5 bin 554 metrelik pistte sıralama turları yapılacak. Yarış ise yarın saat 16.00'da.