Birleşik Arap Emirlikleri'nde ilk cep Bottas'ın

Başkent Abu Dabi'nin 5 bin 554 metrelik Yas Marina Pisti'nde, 55 tur üzerinden yapılacak Birleşik Arap Emirlikleri Grand Prix'sinin sıralama turlarında en hızlı isim 28 yaşındaki Bottas oldu.

Mercedes pilotu Bottas, 1.36.231'lik derecesiyle yarışa pole pozisyonunda başlama hakkını elde etti. Kariyerinin dördüncü şampiyonluğunu ilan eden Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton 1.36.403 ile ikinci, Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel de 1.36.777 ile üçüncü en iyi zamana imza attı.

Yarın koşulacak Birleşik Arap Emirlikleri Grand Prix'sinde ilk 10 sıradaki pilotlar ve dereceleri şöyle:

1. Valtteri Bottas (Mercedes) 1.36.231

2. Lewis Hamilton (Mercedes) 1.36.403

3. Sebastian Vettel (Ferrari) 1.36.777

4. Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer) 1.36.959

5. Kimi Raikkonen (Ferrari) 1.36.985

6. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer) 1.37.328

7. Nico Hülkenberg (Renault) 1.38.282

8. Sergio Perez (Force India) 1.38.374

9. Esteban Ocon (Force India) 1.38.397

10. Felipe Massa (Williams) 1.38.550