Formula 1'de son durak BAE
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2017 sezonu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılacak sezonun 20'nci ve son yarışıyla bitecek.
Başkent Abu Dabi'nin 5 bin 554 metrelik Yas Marina Pisti'nde, 55 tur üzerinden yapılacak Birleşik Arap Emirlikleri Grand Prix'sinin sıralama turları yarın TSİ 16.00'da, yarış ise 26 Kasım Pazar günü aynı saatte başlayacak.
Sezonun şu ana kadar koşulan 19 yarışında Çin, Kanada, İspanya, Büyük Britanya, Belçika, İtalya, Singapur, Japonya ve ABD'de Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Avustralya, Bahreyn, Monaco, Macaristan ve Brezilya'da Ferrari pilotu Sebastian Vettel, Rusya ve Avusturya'da Valtteri Bottas, Azerbaycan'da Daniel Ricciardo, Malezya ve Meksika'da ise Max Verstappen kürsünün zirvesine çıktı.
32 yaşındaki Büyük Britanyalı Hamilton, Meksika'da düzenlenen grand prix sonrasında kariyerinin dördüncü şampiyonluğunu ilan etmişti.
Pilotlar ve takımlar klasmanı
Formula 1'de son yarış öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:
Pilotlar klasmanı
1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya) - 345 puan
2. Sebastian Vettel (Almanya) - 302
3. Valtteri Bottas (Finlandiya) - 280
4. Daniel Ricciardo (Avustralya) - 200
5. Kimi Raikkonen (Finlandiya) - 193
Takımlar klasmanı
1. Mercedes - 625 puan
2. Ferrari - 495
3. Red Bull - 358
4. Force India - 177
5. Williams - 82
- 24 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:55
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Fener'i istiyor
Toplam 16
Yorum
umut sol bek daley blind, kanat için de lavezziyi getirebilseler yeterli olur şampiyonluk için. Aatıf, rvp, fernandao gönderilsin
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Beşiktaş maçı öncesi büyük tehlike
Toplam 2
Yorum
galatasaraylı Bu teknik direktörden bir şey olmazzz nokta.
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Başarının mimarı Güneş!
Toplam 3
Yorum
türk gerçek hoca şenol güneş,dünya yıldızları bile takdir ediyor,terim şişirme bir balon,milan kaptanı terimi alaya almıştı taktik bilmiyor diye.
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