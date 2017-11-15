"Sporcularımız Sofuoğlu önderliğinde başarılara imza attı"

Bekir Yunus Uçar, uluslararası sezonun tamamlanması nedeniyle yaptığı açıklamada, genel anlamda hedeflerine yaklaştıklarını ancak kaçan şampiyonluklar için üzgün olduklarını belirtti. Pistteki Türk sporcuların kariyer haritasını çizen Kenan Sofuoğlu'nun başarıda önemli bir pay sahibi olduğunu dile getiren Uçar, "En önemli hedefimiz Dünya Supersport Şampiyonası'nda mücadele eden Kenan Sofuoğlu'nun şampiyonluğu kazanmasıydı ancak 5 yarışa katılamaması handikaptı. Geçirdiği kaza sonrasında tüm şansımızı kaybettiğimizi düşünüyorduk ama şampiyonluk yerine dünya ikinciliği geldi." diye konuştu.

Kenan ile Toprak Razgatlıoğlu'nun da şampiyon olmasını beklediklerini anlatan Uçar, şöyle devam etti:

"Toprak, Avrupa Superstock1000 Şampiyonası'nda yaşadığı aksaklıklardan dolayı sezonu ikinci sırada tamamladı. Tecrübe edinmesi sebebiyle orada bulunuyordu. Superbike için teklif almış olması, Kenan Sofuoğlu'nun bunu organize etmesi ve Kawasaki Takımı'nın da bunu kabullenmesi, Toprak ile ilgili hedefimizi tutturduğumuzu gösterdi. Can ve Deniz Öncü ikiz kardeşlerimiz önemli sporcularımız. Küçük yaşta kariyer basamaklarını tırmanmış olmaları bizim için en önemli kazanım oldu. Avrupa'da yarışan sporcularımız, Kenan Sofuoğlu önderliğinde başarılara imza attı. Birlikte hem teorik, hem de pratik olarak antrenman yapıyorlar. Kenan sporcu kardeşlerimize ortam sağlıyor. Çocuklarımız da gayretli."

HARUN ÇABUK VE ASRIN RODİ PAK UMUT VERİYOR

Bekir Yunus Uçar, FIM Superstock1000 Kupası'nda mücadele eden Harun Çabuk ve motokros branşında yarışan Asrın Rodi Pak'ın gelecek 10 yıl içinde büyük başarılara imza atacağını savundu. Bu sporcuların gelecek dönemde başarı öykülerini izleyeceklerini anlatan Uçar, "Motokros ve enduro gibi diğer branşlarda ülkemizi çok sayıda sporcumuz temsil etti. Bu sporcular da sezonu kendilerini geliştirir durumda tamamladı. Motor sporları için önemli bir kazanım." diye konuştu.

FIM DÜNYA MOTOKROS ŞAMPİYONASI TÜRKİYE'DE

Başkan Uçar, 2018 FIM Dünya Motokros Şampiyonası'nın eylül ayında Afyonkarahisar'da yapılacağını hatırlattı. Dünya Şampiyonası'nın, motokros anlamında bir kazanım olduğunu anlatan Uçar, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki sene, motor sporlarında çok daha başka devrimlerin ve ilklerin yaşandığı yıl olacak. Pist çalışmalarının kariyer haritası bizim için önemli. Düzce'deki yarış pisti bittiğinde ve sporcuların hizmetine sunulduğu anda uluslararası müsabakaların yapılması ve uluslararası rakiplerin antrenman programlarıyla sporcularımız kendi yeteneklerini geliştirebilecek."

Uçar, 2018 FIM Dünya Motokros Şampiyonası'nda mücadele edecek sporcuları teknik kurulun belirleyeceğini aktararak, "Yarışın ana organizatörüyle görüşüp, kimlerin yarışabileceğini onlara bildireceğiz. Şu an bir takımımız olmadığı için izinle özel müsabakalarda yarışacağız. Burada yarışacak isimleri teknik kurul tespit edecek. 2018 yılını takip eden sezonda sporcularımız orada kendilerini gösterecek." şeklinde konuştu.

Geride kalan sezonda elde edilen başarılar sonrasında sponsorların da gelmeye başladığını belirten Bekir Yunus Uçar, "En önemli sponsorumuz devletimiz. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Spor Toto bizim asıl sponsorumuz. Bireysel sponsorlarımız da oluyor. Sponsorluk gelirlerimizi tamamen sporculara ve kulüplere yönlendiriyoruz. Sporcularımızın da bireysel sponsorlarının olduğunu görüyoruz. Bu da bizi sevindiriyor." diyerek sözlerini tamamladı.