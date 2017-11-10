 Yağız Avcı, Portekiz’de yarışacak – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    , Portekiz’de yarışacak

    Yağız Avcı, Portekiz’de yarışacak

    Doğu Avrupa Ralli şampiyonu , co-pilotu Bahadır Gücenmez ile birlikte bu kez Avrupa’nın en büyüğü olmak için mücadele edecek.

    Türkiye ve Doğu Avrupa Ralli şampiyonu , Baumschlager ve Neo Motorspor desteğiyle Avrupa'nın en büyük organizasyonlarından birinde Red Bull ve Raimund Baumschlager ekibinin desteğiyle, asfalt etaplara şampiyonluk parolasıyla çıkacak. FIA Avrupa Ralli Kupası'nın finali, bu sene 17-18 Kasım'da Portekiz-Algarve'de gerçekleşecek. Her sene farklı ülkede düzenlenen ve Avrupa'nın yedi farklı bölgesinde yapılan şampiyonalarda ilk 5'e girenlerin katılmaya hak kazandığı bu final yarışın kazananı FIA Avrupa Ralli Kupası'nın sahibi oluyor. Balkan Ralli Kupası'nı üçüncü sırada tamamlayarak finale katılma hakkı kazanan Avcı, Skoda Fabia R5 aracıyla mutlu sona ulaşmaya çalışacak.
    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:19
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