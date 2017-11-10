Yağız Avcı, Portekiz’de yarışacak
Doğu Avrupa Ralli şampiyonu Yağız Avcı, co-pilotu Bahadır Gücenmez ile birlikte bu kez Avrupa’nın en büyüğü olmak için mücadele edecek.
- 10 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:19
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Gomis’ten kanser hastası çocuklara anlamlı destek
Toplam 4
Yorum
İLHAM AZERİ KULÜBE 20 BİN DOLAR BAĞIŞTA BULUNUYORUM, TEKİ BU KUMARBAZ BİZE GELMESİN !
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Sizce Galatasaray Arda'yı transfer etmeli mi?
Toplam 27
Yorum
Hakan Ne evladından bahsediyorsunuz bilmiyorum.Arda Galatasaraydan giderken takımın kaptanıydı. Caneri dövmüş ,göbek bağlamıştı.
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Gomis’ten kanser hastası çocuklara anlamlı destek
Toplam 4
Yorum
İLHAM AZERİ 1.5 MİLYON VERİN, GELMESİN !
Yağız Avcı, Portekiz’de yarışacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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