 Kocaeli Rallisi – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    Kocaeli Rallisi

    Kocaeli Rallisi
    TÜRKİYE Ralli Şampiyonası'nın final yarışı olan 35. Ford Otosan Kocaeli Rallisi, yarın ve pazar günü koşulacak. Rallide ekipler, 2 gün boyunca 96.30 kilometresi özel etap olmak üzere 290 kilometre yol kat edecek.
    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:17
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