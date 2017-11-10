Formula 1'de sıradaki durak Brezilya
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Brezilya'da yapılacak sezonun 19. yarışıyla sürecek
Sao Paulo'nun 4 bin 309 metrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde, 71 tur üzerinden yapılacak Brezilya Grand Prix'sinin sıralama turları yarın TSİ 19.00'da, yarış ise 12 Kasım Pazar günü aynı saatte başlayacak.
Sezonun şu ana kadar koşulan 18 yarışında Avustralya, Bahreyn, Monaco ve Macaristan'da Ferrari pilotu Sebastian Vettel, Çin, Kanada, İspanya, Büyük Britanya, Belçika, İtalya, Singapur, Japonya ve ABD'de Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Rusya ve Avusturya'da Valtteri Bottas, Azerbaycan'da Daniel Ricciardo, Malezya ve Meksika'da ise Max Verstappen kürsünün zirvesine çıktı.
32 yaşındaki Büyük Britanyalı Hamilton, Meksika'da düzenlenen grand prix sonrasında kariyerinin dördüncü şampiyonluğunu ilan etmişti.
- Pilotlar ve takımlar klasmanı
Formula 1'de Brezilya Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:
Pilotlar klasmanı
1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya) - 333 puan
2. Sebastian Vettel (Almanya) - 277
3. Valtteri Bottas (Finlandiya) - 262
4. Daniel Ricciardo (Avustralya) - 192
5. Kimi Raikkonen (Finlandiya) - 178
Takımlar klasmanı
1. Mercedes - 595 puan
2. Ferrari - 455
3. Red Bull - 340
4. Force India - 175
5. Williams - 76
- 10 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:20
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Gökhan Gönül'den Fenerbahçe yorumu: Son dakika golleri olmasa...
Toplam 3
Yorum
UZMAN ANALİST FENER CİMBOM MAÇINDA CÜNEYT ÇAKIR BUZ GİBİ GOLÜ VERMEDİ DENAYERİ BUZ GİBİ KIRMIZIYLA ATMADI O SAATTEN İTİBAREN LİGİN KADERİ DEĞİŞTİ. KIRILMA
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Arda’nın forması Çalhanoğlu’nda
Toplam 2
Yorum
hagi10 aynı tip 3 adam beraber oynarsa takım ileri gidemez tabi. hakan ,oğuzhan,yusuf yazıcı 3 ü bir arada oynayamaz bu 3 ünden sadece biri oynamal
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Gökhan Gönül'den Fenerbahçe yorumu: Son dakika golleri olmasa...
Toplam 3
Yorum
GEMÇ FB Lİ 1907 HAKLISIN GÖKHAN AMA. JOHSENİN BUZ GİBİ GOLÜNÜ, DENAYERİN BUZ GİBİ KIRMIZI KARTINI, GÖZTEPE MAÇINDA ALPERİ BİÇEN OYUNCUYU ATMAYANLAR UTANSIN.
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