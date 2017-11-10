Formula 1'de sıradaki durak Brezilya

Sao Paulo'nun 4 bin 309 metrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde, 71 tur üzerinden yapılacak Brezilya Grand Prix'sinin sıralama turları yarın TSİ 19.00'da, yarış ise 12 Kasım Pazar günü aynı saatte başlayacak.

Sezonun şu ana kadar koşulan 18 yarışında Avustralya, Bahreyn, Monaco ve Macaristan'da Ferrari pilotu Sebastian Vettel, Çin, Kanada, İspanya, Büyük Britanya, Belçika, İtalya, Singapur, Japonya ve ABD'de Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Rusya ve Avusturya'da Valtteri Bottas, Azerbaycan'da Daniel Ricciardo, Malezya ve Meksika'da ise Max Verstappen kürsünün zirvesine çıktı.

32 yaşındaki Büyük Britanyalı Hamilton, Meksika'da düzenlenen grand prix sonrasında kariyerinin dördüncü şampiyonluğunu ilan etmişti.



- Pilotlar ve takımlar klasmanı

Formula 1'de Brezilya Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya) - 333 puan

2. Sebastian Vettel (Almanya) - 277

3. Valtteri Bottas (Finlandiya) - 262

4. Daniel Ricciardo (Avustralya) - 192

5. Kimi Raikkonen (Finlandiya) - 178



Takımlar klasmanı

1. Mercedes - 595 puan

2. Ferrari - 455

3. Red Bull - 340

4. Force India - 175

5. Williams - 76