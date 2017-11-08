 Sofuoğlu gurur dolu – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
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    08 Kasım 2017, Çarşamba
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    Sofuoğlu gurur dolu

    Sofuoğlu gurur dolu
    SAKATLIĞINA rağmen Dünya Supersport Şampiyonası'nı genel klasmanda ikinci tamamlayan Kenan Sofuoğlu'ndan mutlusu yok. "Bu ikincilik şampiyonluktan çok daha değerli" diyen Sofuoğlu, "Çünkü herkes benim hangi koşullarda genel klasman ikinciliği için podyuma çıkabilme mücadeleme tanıklık etti. Kendimi dünya şampiyonu olmuş kadar mutlu hissettim" sözlerini sarfetti.
    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:26
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