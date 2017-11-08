Sofuoğlu gurur dolu

SAKATLIĞINA rağmen Dünya Supersport Şampiyonası'nı genel klasmanda ikinci tamamlayan Kenan Sofuoğlu'ndan mutlusu yok. "Bu ikincilik şampiyonluktan çok daha değerli" diyen Sofuoğlu, "Çünkü herkes benim hangi koşullarda genel klasman ikinciliği için podyuma çıkabilme mücadeleme tanıklık etti. Kendimi dünya şampiyonu olmuş kadar mutlu hissettim" sözlerini sarfetti.