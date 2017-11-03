Serdar Bostancı, takımın 20. yılını doldurduğunu belirterek, "Bu başarı 20 sene önce sadece bir hayaldi. Önce Türkiye pilotlar şampiyonlukları sonra takımlar, genç pilotlar ve kadın pilotlar şampiyonlukları derken 2012'den itibaren Türkiye bize artık ufak gelmeye başladı." diye konuştu.

Murat Bostancı ile 2015'te Avrupa Kupası'nı kazandıklarını ve "Niye Avrupa şampiyonu da olmayalım." diye düşünmeye başladıklarını dile getiren Serdar Bostancı, 3 yıllık bir program yaptıklarını söyledi.

Serdar Bostancı, "Hedef, 2016'da parkurları tanımak, 2017'de arabaları tanıyıp pilotları parkurlara iyice alıştırmak ve 2018'de şampiyon olmak, en azından ilk 3 içinde yer almaktı. Sene başında, 'İlk 3'te yer alırsak büyük başarı elde ederiz.' diyorduk ama sezonu şampiyon bitirdik. Bu da 2018 ve daha sonrası için bize iyice şevk verdi. Avrupa ralli şampiyonluğu bizim için erken gelen bir başarı ama Avrupa şampiyonluğu gelecek yıl da yine hedeflerimiz arasında yer alacak." ifadelerini kullandı.

- "Kazandığımız çok büyük bir başarı"

Avrupa Şampiyonası'nda 42 ülkenin yer aldığını belirten Serdar Bostancı, "Rakiplerin arasında İngiliz, İtalyan, Fransız, Polonyalı, Çek gibi güçlü rakipler var. Bu ülkelerin içinde ipi göğüslemek bizim için çok gurur verici. Kazandığımız çok büyük bir başarı" değerlendirmesinde bulundu.

Serdar Bostancı, Portekiz'de 30 Mart-1 Nisan tarihlerinde yapılan Azor Rallisi ile start alan ve 8 ayaktan oluşan şampiyona süresince, kendilerini en çok zorlayan şeyin ülkelerin şartları ve lojistik olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Lojistik gerçekten bazı bölgeler için çok zor oldu. Mesela ilk iki ayak olan Portekiz ve İspanya rallilerine buradan hareket eden takım, tam 64 gün sonra Türkiye'ye döndü. Ülkelerin farklı iklim ve coğrafi koşulları da çok zorlayıcı olabildi. Önceki senelerde elde ettiğimiz tecrübeler, yarış videoları ve oralarda yarışan pilotlarla konuşmak bizi başarıya götürdü."

- "Rakiplerin yüzündeki şaşkınlığı görmeye alıştık"

Son dönemde Türk pilotların elde ettikleri başarıların, bu sporda önemli yere sahip ülkeler tarafından şaşkınlıkla karşılandığını vurgulayan Serdar Bostancı, şöyle konuştu:

"Rakiplerin yüzündeki şaşkınlığı görmeye alıştık. 'Alman, İtalyan varken nereden çıktı bu Türkler.' ifadesini çok gördük ve bu ifadeye rağmen şampiyon olmak da bizi katbekat gururlandırdı. Her şey önce hayal etmek, sonra çalışmakla başlar. 30 kişilik bir ekibiz. Teknik, mekanik ekip, herkesin çok büyük gayreti var. Arkada gizli kahramanlarımız var ve onların ortaya koyduklarıyla aslında bu başarı hayata geçiyor."

Yakın çevrelerinin, elde dilen başarının bilincinde olduğuna değinen Serdar Bostancı, "Türkiye'de futbol dışındaki branşlara gereken önem gösterilmiyor. Futbolun arkasında kaybolduğumuz oluyor ama onlar bizi fark etmese de, bir gün biz kendimizi fark ettireceğiz. Bunun aşkıyla çalışmaya devam ediyoruz." şeklinde görüşlerini aktardı.

Aynı zamanda takımın pilotlarından Murat'ın babası olan Serdar Bostancı, bunun kendisine ayrı bir gurur verdiğini belirterek, "Ben alaylıyım, o okullu. Murat, Oxford Üniversitesinde motor sporları mühendisliği okudu. Murat'ın performansıyla ilgili tek söyleyebileceğim şey, boynuz kulağı geçti. Bununla da gurur duyuyorum. " ifadelerini kullandı.

- Murat Bostancı: "Avrupa'da rekabet çok yüksek"

Murat Bostancı da Castrol Ford Team Türkiye'de yarışmanın kendisine büyük gurur verdiğini belirterek, "Otomobilimizin üzerinde Türk bayrağı taşıyoruz ve Türkiye'yi temsil ediyoruz, bu da ayrı bir gurur kaynağı. Bu takım bize inandığında hedef büyüktü. Başarı beklemediğimiz bir zamanda geldi." diye konuştu.

Avrupa Şampiyonası boyunca çok iyi yarışlar çıkardıklarını anlatan Murat Bostancı, "Benim hata yaptığım zamanlarda takım arkadaşlarım destekledi, onların puan kaybettiği zamanlarda ben onları destekledim. Senenin sonunda şampiyonluğu kazandık, çok mutluyuz." şeklinde görüş belirtti.

Şampiyonanın en zorlayıcı kısmının rekabet olduğunu vurgulayan Murat Bostancı, şunları söyledi:

"Avrupa'da rekabet çok yüksek. Avrupa Şampiyonası, Türkiye'de alışık olduğumuzdan çok daha yüksek rekabete ve zorlu parkurlara sahip. Çekiştiğimiz pilotların her biri bu yarışları iyi biliyor. Kendi ulusal şampiyonalarında da rekabet çok yüksek seviyede. En zorlandığımız taraf, böyle pilotlarla çekişmek oldu."

Avrupa şampiyonluğu unvanlarını korumak ve Dünya Şampiyonası'nda da şanslarını denemek istediklerini kaydeden Murat Bostancı, ileriye dönük hedeflerinin ise Türkiye'de motor sporlarının gelişmesine katkıda bulunmak olduğunu kaydetti.

- Vatansever: "Murat'la arabanın içinde bir bütünüz, tek bir ekibiz"

Murat Bostancı'nın yardımcı pilotu Onur Vatansever de sezonun zorlu başladığını güzel bittiğini ifade ederek, "Üç senelik planın ikinci senesinde şampiyonluğa ulaştık, çok mutluyuz." dedi.

Aracın içinde, Murat'ın en iyi konsantrasyonla bütün yeteneğini yola yansıtmasına yardımcı olduğunu anlatan Onur Vatansever, "Murat'la arabanın içinde bir bütünüz, tek bir ekibiz. Bu başarıyı birlikte kazandık. Antrenmanlarda not çıkarıyoruz, Murat söylüyor, ben yazıyorum. Yazdıklarımızı yarış esnasında Murat'a okuyorum ki, aslında bu, yaptığım en basit iş. Arabanın içindeki psikolojik savaş çok daha önemli. Mental olarak hazır olma, hızlı gidebilme, bunu yarışın geneline yayabilmek önemli." ifadelerini kullandı.

Murat Bostancı ile 2010'dan beri birlikte yarıştıklarını dile getiren Onur Vatansever, şöyle devam etti:

"Geçen zamanda birbirimizi çok iyi tanıdık, birbirimize çok alıştık. Pilotun yarış içinde çok duygusal iniş çıkışları, iyi olamadığını düşündüğü zamanlar olabiliyor. Onun moralini, konsantrasyonu her zaman yukarıda tutmak gerekiyor. Ben de elimden geldiği kadar iyi yapmaya çalışıyorum. Direksiyon onun elinde, her şey ona bağlı. Arabanın içinde hiçbir şekilde birbirimizi suçlamayız. Birimiz hata yapsak da dışarıda mutlaka 'Biz hata yaptık.' deriz. Başarıyı beraber elde ediyoruz, bir hata yapıyorsak da birlikte yapıyoruzdur."

Bugüne kadar hiç direksiyon başına geçmek istemediğini belirten Onur Vatansever, "Eğer yaptığım işi iyi yapmak istiyorsam, sol tarafta gözüm olmamalı. Murat yarıştığı sürece onunla yarışacağım. Sonrasında Murat'la yine devam edeceğiz. Hedefimiz genç pilotlara yardımcı olmak. Büyük ihtimal Murat'ın yetiştirdiği bir pilota ben yardımcı pilotluk yapacağım." diyerek sözlerini tamamladı.