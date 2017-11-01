Kenan Sofuoğlu “Kazanacağım”

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, 4 kasım'da Katar'da yapılacak olan Dünya Supersport Şampiyonası'nda şampiyonluk için yarışacak. Fransa'da yarışta kaza geçiren ve bel ile kalçasında kırıklar oluşan Sofuoğlu, "Sakatlığım tamamen geçmedi ama kupayı alabilmek için şansımı zorlayacağım. Önde götürdüm, kaza olunca ikinci sıraya düştüm, şimdi hedef kazanmak" dedi.