MotoGP'de şampiyonluk heyecanı son yarışa taşındı

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun 17. ayağı, Malezya'nın Sepang şehriyle aynı adı taşıyan 5,5 kilometrelik pistte 20 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Dovizioso, 3. cepten başladığı yarışı ilk sırada bitirerek sezonun 6, kariyerinin ise 8. MotoGP galibiyetini kazandı.

Şampiyonluk şansını sürdürebilmesi için bitime 5 tur kala takım arkadaşı Dovizioso'nun kendisini geçmesine izin veren İspanyol Jorge Lorenzo, bitiş çizgisine 0.743 saniye geride ulaşarak 2'nci, Monster Yamaha Tech 3 ekibinden Fransız Johann Zarco ise liderin 9.738 saniye arkasında 3'üncü sırayı aldı.

Sürücüler klasmanı lideri Repsol Honda'dan İspanyol Marc Marquez ise bitiş çizgisini Dovizioso'nun 17.763 saniye gerisinde 4'üncü sırada geçerek şampiyonluğunu ilan edemedi.

Bu galibiyetle sürücüler klasmanında Marquez ile arasındaki farkı 21 puana indiren Dovizioso, şampiyonluk heyecanını son yarışa taşıdı.

Sezonun son yarışı Valencia Grand Prix'si 12 Kasım'da koşulacak.



PİLOTLAR KLASMANI

Valencia Grand Prix'si öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Marc Marquez (İspanya) - 282 puan

2. Andrea Dovizioso (İtalya) - 261

3. Maverick Vinales (İspanya) - 226

4. Valentino Rossi (İtalya) - 197

5. Dani Pedrosa (İspanya) - 185