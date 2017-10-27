 MotoGP'de heyecan Malezya'da sürecek – Fotomaç – 27 Ekim 2017 ;
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    27 Ekim 2017, Cuma
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    'de heyecan Malezya'da sürecek

    MotoGP'de heyecan Malezya'da sürecek

    Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından 'de sezonun 17. yarışı, Malezya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

    Sepang şehriyle aynı adı taşıyan 5,5 kilometrelik pistte 20 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarış, pazar günü TSİ 10.00'da başlayacak.

    'de geride kalan 16 yarışın 10'unu İspanyol, 6'sını ise İtalyan pilotlar kazandı. Repsol Honda takımının sürücülerinden İspanyol Marc Marquez üçüncü, dokuzuncu, onuncu, on üçüncü, on dördüncü ve on altıncı, Movistar Yamaha takımından İspanyol Maverick Vinales birinci, ikinci ve beşinci etaptaki yarışlardan galip ayrıldı. Aynı ülkeden Dani Pedrosa da dördüncü etapta galibiyete ulaştı. Altıncı, yedinci, on birinci, on ikinci ve on beşinci yarışta Ducati takımından İtalyan Andrea Dovizioso, sekizinci etapta ise Movistar Yamaha'dan İtalyan Valentino Rossi zirveyi rakiplerine bırakmadı.

    Pilotlar klasmanı
    Sezonun 16. yarışının ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

    1. Marc Marquez (İspanya) - 269 puan

    2. Andrea Dovizioso (İtalya) - 236

    3. Maverick Vinales (İspanya) - 219

    4. Valentino Rossi (İtalya) - 188

    5. Dani Pedrosa (İspanya) - 174

    1. 27 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:16
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