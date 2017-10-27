 Formula 1'de sıradaki durak Meksika – Fotomaç – 27 Ekim 2017 ;
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    27 Ekim 2017, Cuma
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    'de sıradaki durak Meksika

    Formula 1'de sıradaki durak Meksika

    Dünya Şampiyonası'nda heyecan Meksika'da yapılacak sezonun 18. yarışıyla sürecek.

    Başkent Meksiko'nun 4 bin 304 metrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde, 71 tur üzerinden yapılacak Meksika Grand Prix'sinin sıralama turları yarın TSİ 21.00'de başlayacak. Yarış ise 29 Ekim Pazar günü TSİ 21.00'de start alacak.

    Sezonun şu ana kadar koşulan 17 yarışında Avustralya, Bahreyn, Monaco ve Macaristan'da Ferrari pilotu Sebastian Vettel, Çin, Kanada, İspanya, Büyük Britanya, Belçika, İtalya, Singapur, Japonya ve ABD'de Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Rusya ve Avusturya'da Valtteri Bottas, Azerbaycan'da Daniel Ricciardo, Malezya'da ise Max Verstappen kürsünün zirvesine çıktı.

    32 yaşındaki Büyük Britanyalı Hamilton, yarışı ilk beş sırada bitirmesi halinde kariyerinin dördüncü şampiyonluğunu ilan edecek.

    Pilotlar ve takımlar klasmanı

    'de Meksika Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

    Pilotlar klasmanı

    1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya) - 331 puan

    2. Sebastian Vettel (Almanya) - 265

    3. Valtteri Bottas (Finlandiya) - 244

    4. Daniel Ricciardo (Avustralya) - 192

    5. Kimi Raikkonen (Finlandiya) - 160

    Takımlar klasmanı

    1. Mercedes - 575 puan

    2. Ferrari - 425

    3. Red Bull - 318

    4. Force India - 159

    5. Williams - 68

    1. 27 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 09:50
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