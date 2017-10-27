Formula 1'de sıradaki durak Meksika
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan Meksika'da yapılacak sezonun 18. yarışıyla sürecek.
Başkent Meksiko'nun 4 bin 304 metrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde, 71 tur üzerinden yapılacak Meksika Grand Prix'sinin sıralama turları yarın TSİ 21.00'de başlayacak. Yarış ise 29 Ekim Pazar günü TSİ 21.00'de start alacak.
Sezonun şu ana kadar koşulan 17 yarışında Avustralya, Bahreyn, Monaco ve Macaristan'da Ferrari pilotu Sebastian Vettel, Çin, Kanada, İspanya, Büyük Britanya, Belçika, İtalya, Singapur, Japonya ve ABD'de Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Rusya ve Avusturya'da Valtteri Bottas, Azerbaycan'da Daniel Ricciardo, Malezya'da ise Max Verstappen kürsünün zirvesine çıktı.
32 yaşındaki Büyük Britanyalı Hamilton, yarışı ilk beş sırada bitirmesi halinde kariyerinin dördüncü şampiyonluğunu ilan edecek.
Pilotlar ve takımlar klasmanı
Formula 1'de Meksika Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:
Pilotlar klasmanı
1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya) - 331 puan
2. Sebastian Vettel (Almanya) - 265
3. Valtteri Bottas (Finlandiya) - 244
4. Daniel Ricciardo (Avustralya) - 192
5. Kimi Raikkonen (Finlandiya) - 160
Takımlar klasmanı
1. Mercedes - 575 puan
2. Ferrari - 425
3. Red Bull - 318
4. Force India - 159
5. Williams - 68
- 27 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:50
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Ndiaye için geliyorlar!
Toplam 4
Yorum
BJK Lİ Oğuzhan ı sattığımız para ile bunu alalım
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Önce bal sonra zehir
Toplam 6
Yorum
Ertan Bu yaptıkları bile çok yanlış. Verecekleri ceza korkusuyla böyle bir indirim yaptılar. Anlayın artık dönen dolapları anlayın. BUNLARGİTMELİ
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Hedefi net: Kaliteli yerli
Toplam 6
Yorum
metinn kardes ucuza verdilerde alamdik mi ne demek ucuza alma becerimiz yok emre akbaba soner kaan gelecek vaad eden adamlar ucuza almak zor tabii
Formula 1'de sıradaki durak Meksika haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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