Hamit Tuna: "Türkiye'ye örnek olacak"
Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde yapımı süren Drag pisti çalışmaları hızla devam ederken, bölgenin, motor sporlarının yapılacağı dünya standartlarında üst düzey bir kulvar olacağı bildirildi.
Toroslar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Korukent Mahallesi'nde 156 bin metrekare alanda, bin 100 metre uzunluğunda, 100 metre eninde inşa edilen ve yapım çalışmaları hızla devam eden pist alanından 3 yılda bir milyon 500 bin metreküp hafriyat nakli yapıldı.
Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna'da seçim öncesinde drag ve drift sporcularına söz verdiği pist alanın zemininde gerçekleştirilen son hafriyat çalışmalarını yerinde inceledi.
Sosyal tesis, tribün ve peyzaj çalışmalarıyla taçlandıracakları pist alanın Türkiye'de bir numara olacağını belirten Tuna, pist alanının yan tarafına aynı zamanda enduro motor sporlarının yapılacağı bir pist alanı daha yapacaklarını kaydetti.
Kent genelinin yanı sıra Çukurova Bölgesi'nde motor sporlarına ilgi duyan gençlerin de merakla ve sabırsızlıkla beklediği bu projeyi en kısa zamanda bitirerek, hizmete sunacaklarını kaydeden Tuna, "Futbol, basketbol, voleybol gibi spor branşlarının dışında ilçemiz, bocce, model uçak, drag, drift, enduro motor sporları ve motokros gibi farklı spor branşlarının yapıldığı bir merkez olacak. Sadece kentimizin değil Çukurova Bölgesi'ndeki gençlerimizin de hizmet alacağı tesisimiz, inşallah kentimizin turizmine de önemli katkılar sağlayacak" dedi.
"TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAK"
Drag pisti projesinin zemininde gerçekleştirilen hafriyat kısmının son noktasına geldiklerini aktaran Tuna, "Alt kısımda bin 100 metre, boy kısmında ise bin 50 metresindeyiz. 50 metrelik bölümde kot düşürme çalışmamız kaldı. Hakikatten zor ve meşakkatli bir proje ama burası Türkiye'nin örnek bir projesi olacak. 3 yıldan bu yana bu projenin hafriyatıyla uğraşıyoruz. Şuana kadar yaklaşık bir milyon 500 bin metreküp hafriyat nakli yaptık. Aşağı kısımla yukarının arasında yaklaşık 30 metrelik bir kot farkı vardı. Bundan sonra da yanlarındaki şevlerin kırıklarını düzeltip, yollar yaparak peyzaj kısmıyla ilgili alt zemini oluşturacağız. Aşağı yukarı 20 metre hemzeminin altına indik. Şuana kadar belediye çalışanlarımızın marifetiyle gerçekleştirdiğimiz zemin düzenleme çalışmalarının ardından asfaltlama çalışmalarına geçilecek" diye konuştu.
Sosyal tesisleri, tribünleriyle, peyzaj çalışmalarıyla bütünleştirilecek olan pistin, güvenli ve çok özel bir tesis olacağını vurgulayan Tuna, "Aynı zamanda yan kısımlarında kalan bölümde yapacağımız enduro motor sporlarının pist alanı için de çalışmalara başlayacağız. Bu projemiz tamamlanmasının ardından Türkiye genelindeki motosiklet ve otomobil yarışları sporlarına ilgi duyan ve yarışlara hazırlanan gençlerimizi inşallah artık Toroslar'da dünya standartlarında oluşturacağımız bu pist alanımızda ağırlayacağız. Ve inşallah şampiyonalara da ev sahipliği yapacağız. Bu proje sayesinde, Mersin ve Toroslar adına turizm yönünde de bir yol açılmış olacak. Gençlerimiz bu projeyi bekliyorlar. Söz verdik ve Allah'ın izniyle sözümüz yerine gelecek" ifadelerini kullandı.
- 26 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:27
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Ne olacak bu Beşiktaş ile F.Bahçe'nin hali?
Toplam 2
Yorum
BJK'li desmeyin yaramizi...
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Guiliano'dan Beşiktaş yorumu
Toplam 5
Yorum
arsen l. BJK böyle bir şey işte....Türkiye onu seyrediyor...FB gs maçı var ama Başakşehirle maçları ne olacak diyorlar.FB de bu günleri görür inş.
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Sinan isyan etti
Toplam 9
Yorum
çalış akıllı ol sinan çalış sıra gelincede formayı verme öyle lafla olmuyor ne varsa çenende taraftar seni seviyordu kaprislerinle onları bezdird
Hamit Tuna: "Türkiye'ye örnek olacak" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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