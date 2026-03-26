Hak ediyoruz

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Dünya Kupası için mesaj verdi. Başkan Hacıosmanoğlu, "Büyük konuşmak iyi bir şey değil ama Romanya, Kosova ve Slovakya'yı yenemedikten sonra ABD'ye gitmeyelim. Hep söyledim, bazı arkadaşlar alınıyor ama kimseye karaktersiz demiyorum, çok iyi bir takımımız var kalite ve karakter yapısı olarak. Her şeyi hak ediyorlar" dedi.

TÜM İSLAM ALEMİ

ABD'de çok güzel bir kura çektiğimizi vurgulayan İbrahim Hacıosmanoğlu, "Cenab-ı Allah, şu iki maçı kazasız atlatmayı nasip etsin. Orada da sadece 80 milyon olarak düşünmeyelim, İslam ülkelerinden federasyon başkanları, 'Başkanım, 80 milyon düşünmeyin. Başarınızı bekliyoruz, gurur duyacağız' diyor. Cenab-ı Allah nasip eder ya bu kadar beklenti varken" diye konuştu.