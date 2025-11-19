CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
A Milli Futbol Takımı Tam kadro gidiyoruz

Tam kadro gidiyoruz

Ay-yıldızlı ekibimizin hocası Montella, “Play-off hedefimize tam kadro gidiyoruz. Sahaya çıkan bütün oyuncularımıza güvenimiz tam” ifadelerini kullandı

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025 Çarşamba 06:50
Tam kadro gidiyoruz
A Milli Takımımızın Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İspanya maçını değerlendirdi. Montella, sahaya 3'lü savunmayla çıkmamız için, "3'lü oynadığınızda defansif bir oyun sergileyeceğiniz anlamına gelmiyor. Rakibimize göre yaptığımız bir seçimdi. Baskıda bir kişi fazla olduk" ifadelerini kullandı. Play-off etabına tam kadro gitmelerinin önemine değinen başarılı çalıştırıcı, "Mantık çerçevesinde davranmak gerekirse riske girmemek gerekiyordu. Hedefimiz mart ayındaki play-off'tu ve tam kadro gitmemiz gerekiyordu. Sahaya sürdüğümüz ilk 11, rekabet seviyesi yüksek bir ilk 11'di. Oynayan bütün oyuncularımıza güvenimiz tam olduğu için onlarla çıktık" yorumunda bulundu.
