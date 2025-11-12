Futbolcularım sayesinde

Fotomaç Gazetesi Özel Ödülü'nü alan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, çok mutlu olduğunu söyledi. Riva'dan TFF Hasan Doğan Tesisleri'nde ödül törenine canlı yayınla bağlanan Vincenzo Montella, "Bu benim aldığım ikinci ödül, çok mutluyum. Futbolcularımız sayesinde bu ödülleri alıyorum. Futbolcularımıza da teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu. Türkiye'yi çok sevdiğini kaydeden başarılı teknik direktör, "İtalya'nın güneyinde küçük bir köyde yetişen bir insan olarak, değerlerimizin ve kültürümüzün ne kadar benzer olduğunu dile getirmiştim. Adana'da başladığım günlerde de konfor alanımdan uzaklaşmamıştım. Geldiğimden beri buralı gibi hissettim" yorumunu yaptı.

Gurur duyuyoruz

Türk Futbolu Tanıtım ödülünü alan Arda Güler ve Kenan Yıldız da konuştu Hem Arda hem de Kenan "Ülkemizi, uzun yıllar temsil etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Hedef Dünya Kupası

En İyi Lejyoner Ödülü'nün sahibi olan A Milli Futbol Takımı Kaptanı ve Inter'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu: "Bana bu ödülü layık gören herkese çok teşekkür ederim. İyi bir yoldayız; hedefimiz Dünya Kupası'na katılmak. Hocamızla beraber yıllardır çalışıyoruz. Bize inanıp desteklesinler. Biz elimizden geleni yapmaya hazırız."