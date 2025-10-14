Vincenzo Montella: Bir finale çıkıyoruz

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

A Milli Futbol Takımı'mız, 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri 4. maçında sahasında Gürcistan'ı ağırlayacak. Karşılaşma öncesi Milli Takım'ımızda Teknik Direktör Vincenzo Montella, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE MONTELLA'NIN AÇIKLAMALARI

"Bir finale çıkıyoruz. Gerekli şekilde çalıştık. Kendi sahamızda oynadığımızı hissettirmek istiyoruz. İstediğimizi elde etmek için ne gerekiyorsa yapacağız."

"Konsantre bir takımımız var. Soyunma odasında hissediliyor bu. Futbolcularımızın çoğu, en son Dünya Kupası'na gittiğimizde daha doğmamıştı. Ne kadar önemli olduğunu biliyorlar ve konsantreler."