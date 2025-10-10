CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Milli futbolculardan otizmli çocuklara destek

Milli futbolculardan otizmli çocuklara destek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Otizm Destek Eğitim Dayanışma Derneği (ODEDDER) işbirliğiyle gerçekleştirilen projede A Milli Futbol Takımı oyuncuları, otizmli çocukların sergisine destek oldu.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2025 Cuma 13:31
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Milli futbolculardan otizmli çocuklara destek

"Futbol'da Fark Yok, Sevgi Var" temasıyla hayata geçirilen proje kapsamında otizmli çocuklar, A Milli Futbol Takımı oyuncularının fotoğraflarını çekti.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki çekimlerde milli futbolcular, otizmli çocuklar için fotoğraf makinelerinin karşısına geçti.

Ay-yıldızlı oyuncular Kenan Yıldız, Arda Güler, Merih Demiral, Orkun Kökçü, Mert Müldür, Berke Özer, Barış Alper Yılmaz, Yusuf Akçiçek, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Demir Ege Tıknaz, Zeki Çelik, İsmail Yüksek, Samet Akaydın, Salih Özcan ve Altay Bayındır, otizmli çocuklarla bir araya geldi.

"Otizm bir engel değil farklı bir bakış açısıdır" mesajı veren projede çekilen fotoğraflar, 24 Ekim Cuma günü saat 14.00'te TFF ev sahipliğinde sergilenecek.

Fotoğrafların satışından elde edilecek gelir, otizmli çocukların eğitiminde kullanılacak.

F.Bahçe'den orta saha bombası! 2 yıldızdan 1'i imza atacak
Özbek’ten Kerem transferi yorumu!
DİĞER
Gözleri KaraDeniz'de Mehmet ölümle burun buruna!
CANLI | Ateşkes yürürlükte! İsrail çekildi Gazze'ye dönüş başladı
Sergen Yalçın’dan Mert Günok kararı!
Montella'dan Barış Alper'in yokluğunda flaş karar!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
LeBron'dan Lakers’a kötü haber! LeBron'dan Lakers’a kötü haber! 13:19
Trabzonspor kuvvet çalıştı Trabzonspor kuvvet çalıştı 13:04
Eda Erdem'e BM'den büyük onur! Eda Erdem'e BM'den büyük onur! 13:01
Gündoğdu: Yabancı hakem talebi... Gündoğdu: Yabancı hakem talebi... 12:52
Sergen Yalçın’dan Mert Günok kararı! Sergen Yalçın’dan Mert Günok kararı! 12:43
Talisca Türkçe şarkı söyledi! İşte o anlar Talisca Türkçe şarkı söyledi! İşte o anlar 12:39
Daha Eski
Kenan Yıldız için tarihi bonservis! Kenan Yıldız için tarihi bonservis! 12:15
Platini'den dikkat çeken Kenan Yıldız sözleri! Platini'den dikkat çeken Kenan Yıldız sözleri! 12:10
Çelen: Türk cimnastiği artık... Çelen: Türk cimnastiği artık... 11:55
Millilerimiz Bulgaristan maçına hazır! Millilerimiz Bulgaristan maçına hazır! 11:52
Kosova - Slovenya maçı hangi kanalda? Kosova - Slovenya maçı hangi kanalda? 11:52
Özbek’ten Kerem transferi yorumu! Özbek’ten Kerem transferi yorumu! 11:42