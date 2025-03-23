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Haberler A Milli Futbol Takımı Vincenzo Montella: Penaltılara çalıştık ama...

Vincenzo Montella: Penaltılara çalıştık ama...

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya geliyor. Bu mücadele öncesi ay-yıldızlılarda Teknik Direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu. İşte o sözler..

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2025 Pazar 19:04 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2025 Pazar 19:10
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Vincenzo Montella: Penaltılara çalıştık ama...

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi play-off turu 2. maçında deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya geliyor.

Bu mücadele öncesi ay-yıldızlılarda Teknik Direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

İŞTE MONTELLA'NIN AÇIKLAMALARI:

5 kişi eksiğimiz var. 11'de oynayabilecek oyunculardan 5'i eksik. Bu maç bizim için çok önemli. Elimizden gelen her şeyi yapıp istediğimiz skoru almaya çalışacağız.

Ben süper konsantreyim, oyuncularım da süper konsantre. Bu maçın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çok iyi hazırlandık. Biz içimizde coşkuları bastırdık, skor odaklı düşünüyoruz. Maça hızlı başlayacaklardır. Defansif ve ofansif anlamda iyi olmalıyız.

Penaltılara çalıştık ama duygusallık, penaltılara etki eder.

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