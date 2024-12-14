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Dengeli bir grup oldu
Çekilen kurada grubun dengeli olduğunu belirten TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, "Zaten eylülde başlayacak müsabakalar. Hızlı hızlı bitecek, 6 maçta son bulacak. Playoff olmazsa inşallah direkt gideriz. Gayet dengeli bir grup oldu. 3. torbada Gürcistan'dan geldi. İspanya veya Hollanda da puan kaybedebilir. Özellikle iç sahada 3 galibiyet almamız gerekir. İlk maça 9 ay daha var. O zamana kadar daha da tecrübemiz artacak" ifadelerini kullandı.
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