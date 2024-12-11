Turkuvaz Medya'nın düzenlendiği 'Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'ne katılan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, milli takımın potansiyeli yüksek oyunculardan kurulu olduğunu söyledi: "Geldiğimizde büyük başarılar elde ettik. Eğlendiğimiz, üzüldüğümüz zamanlar oldu. Her zaman gelişmeye açık bir takım, benim umudum çok yüksek. Gururluyum. Bir milli duygu tahsis edebildik.

DAHA İYİLERİNİ YAPACAĞIZ

Çeyrek final oynadık. Bununla ilgili gurur duyuyoruz, daha da iyilerini yapmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin bir Dünya Kupası özlemi var. 2026'da bu 24 yıl olacak. Avrupa şampiyonasına 24 takım katılırken, Dünya Kupası'na 16 takım katılıyor olacak. Biraz daha zor. Fakat o aşamaları aştıktan sonra gerisinin Avrupa şampiyonasından daha zor olacağından düşünmüyorum."

KASITLI OLARAK OYUNU DURDURUYORLAR

Montella, "Birçok ligi tabii ki izliyorum. İngiltere'deki ligi izlediğimizde çok daha dolu bir lig izleyebiliyoruz fakat İtalya ligi veya başka ligler ortalama ligler. Burada çok fazla oyun duraklaması oluyor. Futbolcularla alakalı, kasıtlı olarak oyunu duraklatma gayretinde bulunuyorlar" dedi.

18 TAKIM YARARLI OLUR

Yoğun maç temposu hakkında ise Montella şunları söyledi: "Profesyonel futbolcular için yorucu bir takvim olabiliyor. Haftada 3 gün oynayabiliyor. Fiziki yorgunluğunun dışında mental bir yorgunluk da oluşturabiliyor. Federasyon olarak 18 takıma indirgemek iki açıdan yararlı oluyor."

ARDA FİZİKİ AÇIDAN İYİLEŞTİ

Arda Güler hakkında da konuşan Montella, "Arda Güler'in yıllar içinde geliştiğini, fiziki ve mental açıdan iyileştiğini gözlemleyebiliyorum. Real Madrid ile antrenman yapmak çok büyük kazanım. Daha çok maçta süre bulmasını diliyorum" dedi.