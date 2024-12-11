  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler A Milli Futbol Takımı Gururluyum

Gururluyum

Vincenzo Montella gelişime açık bir milli takım oluşturduklarını söyledi ve “Milli duygu tahsis ettik, gururluyum. Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası’ndan zor olmayacaktır” dedi

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gururluyum

Turkuvaz Medya'nın düzenlendiği 'Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'ne katılan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, milli takımın potansiyeli yüksek oyunculardan kurulu olduğunu söyledi: "Geldiğimizde büyük başarılar elde ettik. Eğlendiğimiz, üzüldüğümüz zamanlar oldu. Her zaman gelişmeye açık bir takım, benim umudum çok yüksek. Gururluyum. Bir milli duygu tahsis edebildik.

DAHA İYİLERİNİ YAPACAĞIZ

Çeyrek final oynadık. Bununla ilgili gurur duyuyoruz, daha da iyilerini yapmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin bir Dünya Kupası özlemi var. 2026'da bu 24 yıl olacak. Avrupa şampiyonasına 24 takım katılırken, Dünya Kupası'na 16 takım katılıyor olacak. Biraz daha zor. Fakat o aşamaları aştıktan sonra gerisinin Avrupa şampiyonasından daha zor olacağından düşünmüyorum."

KASITLI OLARAK OYUNU DURDURUYORLAR

Montella, "Birçok ligi tabii ki izliyorum. İngiltere'deki ligi izlediğimizde çok daha dolu bir lig izleyebiliyoruz fakat İtalya ligi veya başka ligler ortalama ligler. Burada çok fazla oyun duraklaması oluyor. Futbolcularla alakalı, kasıtlı olarak oyunu duraklatma gayretinde bulunuyorlar" dedi.

18 TAKIM YARARLI OLUR

Yoğun maç temposu hakkında ise Montella şunları söyledi: "Profesyonel futbolcular için yorucu bir takvim olabiliyor. Haftada 3 gün oynayabiliyor. Fiziki yorgunluğunun dışında mental bir yorgunluk da oluşturabiliyor. Federasyon olarak 18 takıma indirgemek iki açıdan yararlı oluyor."

ARDA FİZİKİ AÇIDAN İYİLEŞTİ

Arda Güler hakkında da konuşan Montella, "Arda Güler'in yıllar içinde geliştiğini, fiziki ve mental açıdan iyileştiğini gözlemleyebiliyorum. Real Madrid ile antrenman yapmak çok büyük kazanım. Daha çok maçta süre bulmasını diliyorum" dedi.

Cimbom'dan Arias için yeni plan!
Talisca transferinde sıcak gelişme!
DİĞER
SON DAKİKA HABERİ: Sivasspor - Galatasaray maçının ilk yarısına damga vuran pozisyon... VAR devreye girdi...
CANLI | Beşar Esad devrildi İsrail Golan'ı işgale başladı! Askeri alanlar hedef alındı
Kerem için transfer iddiası! Yeni takımı...
VAR konuşmaları açıklandı! Barış Alper - Manaj...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PSG 3 puanı 3 golle aldı! PSG 3 puanı 3 golle aldı! 01:15
Brugge geriden gelip kazandı! Brugge geriden gelip kazandı! 01:15
PSG 3 puanı 3 golle aldı! PSG 3 puanı 3 golle aldı! 01:14
Brugge geriden gelip kazandı! Brugge geriden gelip kazandı! 01:14
Gol düellosunda 3 puan R. Madrid'in! Gol düellosunda 3 puan R. Madrid'in! 01:03
Leverkusen son dakika golüyle kazandı! Leverkusen son dakika golüyle kazandı! 01:02
Daha Eski
Brest sürpriz yapmaya devam ediyor! Brest sürpriz yapmaya devam ediyor! 01:02
B. Münih deplasmanda farklı kazandı! B. Münih deplasmanda farklı kazandı! 01:02
Gol düellosunda kazanan Aston Villa Gol düellosunda kazanan Aston Villa 01:02
Leverkusen son dakika golüyle kazandı! Leverkusen son dakika golüyle kazandı! 01:00
Gol düellosunda kazanan Aston Villa Gol düellosunda kazanan Aston Villa 01:00
Gol düellosunda 3 puan R. Madrid'in! Gol düellosunda 3 puan R. Madrid'in! 00:55