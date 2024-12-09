Premier Lig'de Kenan Yıldız düellosu! 80 milyon Euro teklif...

Juventus, Kenan Yıldız'a 10 numaralı formayı vererek omuzlarına bir miras ve takımın sorumluluğunu yüklemişti. Yıldız, İtalyan devinin kendisine olan güvenini boşa çıkarmamış ve her geçen maç ortaya koyduğu performans ile taraftarları kendisine hayran bırakmaya devam ediyordu.