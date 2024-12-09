Premier Lig'de Kenan Yıldız düellosu! 80 milyon Euro teklif...
İtalya Serie A devlerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, bu sezon gösterdiği performans ile her geçen gün bir başka Avrupa devinin radarına takılıyor. 19 yaşındaki yetenekli kanat oyuncusu için transfer düellosuna tutuşan Premier Lig devlerinden dudak uçuklatan teklif geldi. İşte Juve'yi ikna edecek o rakam... | Son dakika spor haberleri
A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2024 Pazartesi 16:54 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2024 Pazartesi 16:54
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Calcio Mercato'da yer alan habere göre Juventus, böylesine saygı duyduğu ve yatırım yaptığı Yıldız'ına veda etmek üzere. İşte Kenan Yıldız'ın yazın transfer olacağı öngörülen yeni takımı...
Milli oyuncuya Premier Lig'den Manchester United, Aston Villa ve Liverpool'un ilgi duyduğu dış basına yansımış ve bunların yanı sıra Borussia Dortmund ile PSG de oyuncuyu takibe almıştı.
Premier Lig'de transfer düellosu sürerken takımlar, Yıldız'ı izlemek üzere Juventus'un AC Milan ve Lecce'ye karşı oynadığı maçlarda gözlemcilerini sahaya yerleştirdi.
Gözlemcilerden gelen raporların olumlu olması ile birlikte Arne Slot, oyuncu için gözünü kararttı.
Juventus'un 80 milyon Euro talep ettiği oyuncu için Premier Lig ekibi kolları sıvadı. Ayrıca Caught Offside'ın haberine göre Anfield ekibi transfer yarışını en önde götüren takımlardan birisi.
Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Juventus'tan Federico Chiesa'yı kadrolarına katan İngiliz takımı, bu transferden pişmanlık duydu ve yönünü Kenan Yıldız'a sabitledi.
Juventus'un elde edeceği 80 milyon Euro transfer bedelini reddetmesi pek mümkün görülmemekle birlikte Kenan Yıldız'ın önümüzdeki yaz transfer döneminde Liverpool'da yeni bir maceraya başlaması bekleniyor.
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