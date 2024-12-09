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Haberler A Milli Futbol Takımı Premier Lig'de Kenan Yıldız düellosu! 80 milyon Euro teklif...

Premier Lig'de Kenan Yıldız düellosu! 80 milyon Euro teklif...

İtalya Serie A devlerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, bu sezon gösterdiği performans ile her geçen gün bir başka Avrupa devinin radarına takılıyor. 19 yaşındaki yetenekli kanat oyuncusu için transfer düellosuna tutuşan Premier Lig devlerinden dudak uçuklatan teklif geldi. İşte Juve'yi ikna edecek o rakam... | Son dakika spor haberleri

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2024 Pazartesi 16:54 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2024 Pazartesi 16:54
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Premier Lig'de Kenan Yıldız düellosu! 80 milyon Euro teklif...

A Milli Takım'ın genç yıldızları gün geçtikçe Avrupa devlerinin radarlarına takılmaya devam ediyor. Bu isimlerden birisi Juventus'ta forma giyen yetenekli oyuncu Kenan Yıldız.

Premier Lig'de Kenan Yıldız düellosu! 80 milyon Euro teklif...

Juventus, Kenan Yıldız'a 10 numaralı formayı vererek omuzlarına bir miras ve takımın sorumluluğunu yüklemişti. Yıldız, İtalyan devinin kendisine olan güvenini boşa çıkarmamış ve her geçen maç ortaya koyduğu performans ile taraftarları kendisine hayran bırakmaya devam ediyordu.

Premier Lig'de Kenan Yıldız düellosu! 80 milyon Euro teklif...

Genç oyuncu ile uzun vadeli plan yapan Serie A ekibi, oyuncunun sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatmış ve maaşında büyük bir düzenleme gerçekleştirmişti.

Premier Lig'de Kenan Yıldız düellosu! 80 milyon Euro teklif...

Calcio Mercato'da yer alan habere göre Juventus, böylesine saygı duyduğu ve yatırım yaptığı Yıldız'ına veda etmek üzere. İşte Kenan Yıldız'ın yazın transfer olacağı öngörülen yeni takımı...

Premier Lig'de Kenan Yıldız düellosu! 80 milyon Euro teklif...

Milli oyuncuya Premier Lig'den Manchester United, Aston Villa ve Liverpool'un ilgi duyduğu dış basına yansımış ve bunların yanı sıra Borussia Dortmund ile PSG de oyuncuyu takibe almıştı.

Premier Lig'de Kenan Yıldız düellosu! 80 milyon Euro teklif...

Premier Lig'de transfer düellosu sürerken takımlar, Yıldız'ı izlemek üzere Juventus'un AC Milan ve Lecce'ye karşı oynadığı maçlarda gözlemcilerini sahaya yerleştirdi.

Premier Lig'de Kenan Yıldız düellosu! 80 milyon Euro teklif...

Gözlemcilerden gelen raporların olumlu olması ile birlikte Arne Slot, oyuncu için gözünü kararttı.

Premier Lig'de Kenan Yıldız düellosu! 80 milyon Euro teklif...

Juventus'un 80 milyon Euro talep ettiği oyuncu için Premier Lig ekibi kolları sıvadı. Ayrıca Caught Offside'ın haberine göre Anfield ekibi transfer yarışını en önde götüren takımlardan birisi.

Premier Lig'de Kenan Yıldız düellosu! 80 milyon Euro teklif...

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Juventus'tan Federico Chiesa'yı kadrolarına katan İngiliz takımı, bu transferden pişmanlık duydu ve yönünü Kenan Yıldız'a sabitledi.

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