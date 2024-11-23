Macar gazetecilerden Türkiye değerlendirmesi: “Eşleşmenin favorisi…”

"TÜRKİYE'NİN HÜCUM HATTI İNANILMAZ AMA YÜZDE 51 MACARİSTAN AVANTAJLI" Türkiye'nin hücum hattı inanılmaz. Hakan Çalhanoglu ile tamamlanan bu hat Avrupa'nın en iyilerinden biri. Benim favorim Kenan Yıldız. Onun cesur oyun tarzını seviyorum ve ben büyük bir Juventus taraftarıyım. Bu yüzden her hafta sonu Kenan'ın Juventus'taki oyununa hayran kalıyorum. Kenan'ın gelişimini de beğeniyorum. Favorim olmasına rağmen en tehlikeli oyuncunun Kerem Aktürkoğlu olduğunu düşünüyorum. Kerem, Benfica'da en iyi versiyonunu gösteriyor ve çok üretken. Arda Güler de önemli bir oyuncu ancak Real Madrid'de aldığı dakikalar oldukça az. Bu yüzden en iyi seçeneğin ocak ayında kısa süreli bir kiralama olacağını düşünüyorum. Yeniden maça gelecek olursak, son yıllarda bu türde birçok maç oynadık ve bu konuda ciddi bir rutinimiz var. Macarların şansının biraz daha iyi olduğunu düşünüyorum, bizim için %51-49.

SZILVAGYI BELA (SPORTAL.HU): HOLLANDA'YA KARŞI ALINAN 4-O'LIK SONUÇ KORKUNÇTU Birçok Macar, 2024 Avrupa Şampiyonası'nın başarısızlık olduğunu söylüyor ama bence A grubunda alınan üç puan bizim için iyi bir sonuçtu. Sıra Uluslar Ligi'ne geldiğinde ise teknik direktör Marco Rossi, taktiği biraz değiştirdi ama pek işe yaramadı. Ardından iyi oynadığımız bir maçta Hollanda'ya karşı berabere kaldık ve Bosna Hersek'te kolay bir şekilde kazandık. Hollanda'ya karşı alınan 4-0'lık sonuç korkunçtu. Maçın başında teknik direktör Marco Rossi'nin yardımcısı rahatsızlandı (çok şükür o zamandan beri Ádám Szalai iyi) ve biz mücadeleye devam ettik. Savaştık ama kimse sonucu önemsemedi. Bizim için sadece Szalai'nin durumu önemliydi. Son maçımızda ise Almanya'ya karşı risksiz bir maç oynadık ama yine de değerli bir puan aldık.