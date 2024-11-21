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Haberler A Milli Futbol Takımı A Milli Takım'da şok gerçek ortaya çıktı! Meğer Karadağ maçı öncesi...

A Milli Takım'da şok gerçek ortaya çıktı! Meğer Karadağ maçı öncesi...

A Milli Takım'ın deplasmanda Karadağ'a 3-1'lik skorla mağlup olduğu maçın yankıları sürmeye devam ediyor. Son olarak bu mücadele öncesi ortaya çıkan o gerçek futbolseverleri hayrete düşürdü. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2024 Perşembe 10:46
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A Milli Takım'da şok gerçek ortaya çıktı! Meğer Karadağ maçı öncesi...

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde oldukça kritik olan maçta deplasmanda Karadağ'a 3-1'lik skorla mağlup olmuştu.

A Milli Takım'da şok gerçek ortaya çıktı! Meğer Karadağ maçı öncesi...

Bu mağlubiyetle Bizim Çocuklar, Uluslar A Ligi'ne direkt yükselme fırsatını kaçırdı.

A Milli Takım'da şok gerçek ortaya çıktı! Meğer Karadağ maçı öncesi...

Karşılaşma sonrası soyunma odasında oldukça üzgün olan futbolcuların, zeminden dert yandığı iddia edildi.

A Milli Takım'da şok gerçek ortaya çıktı! Meğer Karadağ maçı öncesi...

Ay-yıldızlıların zemini "Patates tarlası" olarak tanımladığı belirtilirken Milliyet'te yer alan habere göre futbolcular, "İki top yapamadık, birbirimize pas atamadık. Böyle bir sahada futbol oynamak mümkün değildi. Rakipten çok zeminle mücadele etmek zorunda kaldık." yorumunda bulundu.

A Milli Takım'da şok gerçek ortaya çıktı! Meğer Karadağ maçı öncesi...

FLAŞ GERÇEK ORTAYA ÇIKTI!

Öte yandan TFF yetkililerinin Niksiç Stadı'nın zeminini çok önceden UEFA'ya şikayet ettiği aktarıldı.

A Milli Takım'da şok gerçek ortaya çıktı! Meğer Karadağ maçı öncesi...

Zemini denetleyen UEFA yetkililerinin ise "Oynanabilir" raporu verdiği belirtildi.

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