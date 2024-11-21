A Milli Takım'da şok gerçek ortaya çıktı! Meğer Karadağ maçı öncesi...

Ay-yıldızlıların zemini "Patates tarlası" olarak tanımladığı belirtilirken Milliyet'te yer alan habere göre futbolcular, "İki top yapamadık, birbirimize pas atamadık. Böyle bir sahada futbol oynamak mümkün değildi. Rakipten çok zeminle mücadele etmek zorunda kaldık." yorumunda bulundu.