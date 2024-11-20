Yazık çok yazık... A Milli Takımımız, Uluslar B Ligi 4.Grubun son maçında dün Karadağ'a konuk oldu. Bazı kesimler tarafından tabiri caizse 'turistik seyahat' olarak değerlendirilen karşılaşmada oyuncularımız belli ki motivasyon eksikliği yaşadı. Maçta topun hakimi biz olsak da sahadan 3-1 mağlup ayrıldık. Lider gittiğimiz Karadağ'da istediğimiz sonucu alamayınca grubumuzu ikinci bitirdik. Grupta daha önce 5 maçta 1 gol atan Karadağ'dan 3 gol yedik. Liderliği de ellerimizle Galler'e teslim ettik ve rakibimizi A Ligi'ne gönderdik.

HATALAR PAHALIYA PATLADI

Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak'ın sakatlığı Abdülkerim'in de cezalı olması nedeniyle dün Emrihan Topçu ilk kez 11'de başladı. Sol bekte de Eren Elmalı oynadı. Bu ikilinin yaptığı hatalar pahalıya mâl oldu. Özellikle ilk iki golde Emirhan ile Eren başroldeydi. Teknik direktör Vincenzo Montella, ikinci yarının başında iki oyuncuyu da oyundan çıkardı ve Samet ile Mert'i oyuna sürdü.

KRSTOVİC'İ TUTAMADIK

Maça etkili başladık, Arda 4'te kaleciyi geçemedi. 20'de Karadağ'ın attığı gol ofsayt bayrağına takıldı. Aslında bu pozisyon golün habercisiydi. Biz önlem alamadık ve 29'da Emirhan ile Eren'in ortaklaşa yaptığı hatayla golü yedik. 8 dakika sonra Kenan'la beraberliği yakaladık. Ancak 45+1'de Krstovic kendisinin ve ülkesinin ikinci golünü attı. İkinci yarıda Yunus karşı karşıya kaçırdı. Ardından İsmail topu dışarı attı. 73'te sahneye çıkan Krstovic, Samet'in önünde kafayı vurdu ve üç oldu. Galler maçında Kerem'in kaçırdığı penaltı bizi resmen play-off'a gönderdi.

73 DAKİKADA 3 GOL

İtalya'nın Lecce takımında forma giyen Nikola Krstovic, 73 dakikada A Milli Takımımıza karşı 3 gol atıp hat-trick yaptı. Lecce'yle bu sezon 13 maçta 1141 dakikada 3 gol atan tecrübeli oyuncu, savunmamızın hatalarını değerlendirdi. Uluslar Ligi'nde gecenin en dikkat çeken ismi oldu.

URS SCHNYDER KARADAĞ'A ÇALIŞTI

İsviçreli hakem Urs Schnyder, maç boyunca takdir haklarını Karadağ'dan yana kullandı. Özellikle 42'inci dakikada sarı kart gören Sipcic, 62'de Arda Güler'i tuttu indirdi. Ancak İsviçreli düdük, bu pozisyonda Karadağ'lı oyuncuyu ikinci sarı karttan atamadı. Karşılaşma boyunca pozisyonlara uzak kalan Urs, çaldığı düdüklerle de oyuncularımızı çıldırttı.