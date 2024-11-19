A Ligi’ne çıkacağız

A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Karadğ maçıyla ilgili düzenlenen basın toplantısında "Hesap yapmamız gerekirse geçen seneden beri iyi bir sezon geçirdik. En iyi takımlarla mücadele etmek için A Ligi'ne çıkmak istiyoruz" dedi. İtalyan hoca ayrıca "Eksiklerimiz var. Abdülkerim cezalı ve Hakan'ın sakatlığı var. Ancak elimizdeki oyuncuların hepsi sonuna kadar mücadele edecektir ve istediklerimizi verecektir. Benim konsantrasyonum tamamen yarınki maçla ilgili. Bu başarıyı yaşama hayali son maça kaldı" ifadelerini kullandı. Montella, Roma'dan teklif gelip gelmediği sorusuna, "Bu konuyu artık kapatmamız gerektiğini düşünüyorum, daha fazla konuşmamalıyız" diye yanıt verdi.