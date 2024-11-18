Konsantrasyon

A Milliler Galler maçındaki kaçan pozisyonlara ve penaltıya yanıyor. Fakat bu maçı geride bıraktıklarını ifade eden futbolcular Karadağ maçına odaklandıklarını ve orada galip gelip başka hesaplarla uğraşmadan amaçlarına ulaşacaklarını belirttiler. Sakatlık ve cezalı Abdülkerim dışında her şeyin mükemmel şekilde gittiği A Milli Takım Kampı'nda moraller yerinde görünüyor.

EREN KADRODAN ÇIKARILDI

Kaptan Hakan Çalhanoğlu'ndan iyi haber geldi. Sky Sport muhabiri Matteo Barzaghi'nin haberine göre; yapılan ilk testler sonucunda milli yıldızımızın yaşadığı kas sakatlığının ciddi bir boyutta olmadığı öğrenildi. Çalhanoğlu'nun İtalya'ya geri dönmesi ve yeni testlerin yapılması planlanıyor. Öte yandan, Eren Dinkci, dizindeki sakatlık nedeniyle A Milli Futbol Takımı aday kadrosundan çıkarıldı.

TEHLİKELİ RAKİP

Uluslar B Ligi puan durumuna bakıldığında Karadağ'ın 5 maçta 5 mağlubiyet alarak bir alt lige geçiş yaptığı ve bizimle oynayacağı son maça prestij için çıkacağı görülüyor. Samsun'da oynadığımız karşılaşmayı baz alırsak zorlu bir rakip ile oynayacağımız ortaya çıkar. O yüzden moral motivasyonu diri tutup sadece bu maça konsantre olmalıyız.