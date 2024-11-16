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Haberler A Milli Futbol Takımı İsmail Yüksek: Kerem çok büyük bir cesaret gösterdi

İsmail Yüksek: Kerem çok büyük bir cesaret gösterdi

A Milli Takım'ımız UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. maçında Galler ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından Ay-Yıldızlılarda İsmail Yüksek, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2024 Cumartesi 22:51
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İsmail Yüksek: Kerem çok büyük bir cesaret gösterdi

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. maçında A Milli Takım'ımız, Galler ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından Ay-Yıldızlılarda İsmail Yüksek, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE İSMAİL YÜKSEK'İN AÇIKLAMALARI

"KEREM ÇOK BÜYÜK BİR CESARET GÖSTERDİ"

"Kerem, çok büyük bir cesaret gösterdi son dakikalarda topun başına geçerek ama futbolda bunlar var. Devam etmesi çok daha önemli. Bugün olmadı, yarın olacaktır diyelim. Son dakikaya kadar verdiğimiz mücadele takdire şayandı. Şanssızdık, son vuruşlarda eksiğimiz vardı. Bunu gidermemiz gerekiyor. Son maç bizim için çok önemli. İnşallah bu maçtaki eksikliğimizi gidereceğiz ve kazanacağız."

"GALİBİYET VEREMEDİĞİMİZ İÇİN ÜZÜLDÜK"

"Soyunma odasında üzüldük. Böyle bir atmosferde galibiyet veremediğimiz için üzüldük. Ama hepimiz bence bilinçliyiz, her şeyin bizim elimizde olduğunu biliyoruz. Salı gününe daha iyi çıkmamız gerektiğini konuştuk. Bu jenerasyon her şeyin en iyisini hak ediyor. İnşallah bunu göstereceğiz."

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