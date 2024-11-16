Bellamy’den Türkiye övgüsü

Galler Milli Takım Teknik Direktörü Craig Bellamy, bugün Türkiye ile oynayacakları maçın Eylül ayında Cardiff'te oynanan müsabakadan daha zor olacağını söyledi. Bellamy, Bellamy, "Önceki maç bizim için büyük sınavdı. Oyunculara ilk bakışımdı. Ben de ilk kez çıkıyordum. İlk maç zor geçmiş olabilir ama Türkiye gibi futbola tutkun bir şekilde bakan takımla oynamak gerçekten güzeldi. Bugünkü maç öncekinden başka bir zorlukta olacak. Tutkulu bir ülkeye tekrardan gelmek futbol açısından çok güzel. Türkiye'deki oyuncularla oynamak da çok güzel. Şu ana kadar iyi ilerledik diye düşünüyoruz. Bugün de iyi olacak diyoruz ama yine de ne olur bilemiyorum" ifadelerini kullandı.