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Haberler A Milli Futbol Takımı A Milli Takım'da Galler hazırlıkları tamam

A Milli Takım'da Galler hazırlıkları tamam

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. maçında yarın Kayseri'de oynayacağı Galler müsabakasının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2024 Cuma 12:55
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A Milli Takım'da Galler hazırlıkları tamam

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. maçında yarın Kayseri'de oynayacağı Galler müsabakasının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Çabukluk, rondo ve 9'a 2 pas çalışmalarıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Galler mücadelesinin taktiği üzerinde duruldu.

Milli Takım kafilesi saat 16.00'da Kayseri'ye hareket edecek.

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