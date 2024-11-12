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Haberler A Milli Futbol Takımı Start verildi

Start verildi

Ay-yıldızlılar, bırçok oyuncudan yoksun çalışmaya başladı. A Milli Takımımız, Galler ve Karadağ'la oynayacağı karşılaşmaların startını dün verdi. Riva'da toplanan kırmızı-beyazlılar, ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2024 Salı 06:50
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Start verildi

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta mücadele eden A Milli Takımımız, Galler ve Karadağ'la oynayacağı karşılaşmalar için Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplandı... Avrupa'da forma giyen bazı oyuncuların henüz katılmadığı kampta ilk antrenman teknik direktör Vincenzo Montella önderliğinde gerçekleştirildi. Dün akşam saat 18.30'da yapılan ter antrenmanı yapıldı. Taktik çalışmalar ise eksik isimler katıldığında gerçekleştirilecek.

ÜMİT'LERDEN 4 İSİM İDMANDA

A Milli Takımımıza bazı futbolcularımızın henüz katılmamasından dolayı Ümit Milli Takım kadrosuna çağırılan, Emre, Yunus Emre, Cihan Çanak ve Mustafa Hekimoğlu, A takım antrenmanında yer aldı. Ay-yıldızlılar, 16 Kasım Cumartesi günü Uluslar B Ligi 4. Grup 5'inci maçında Galler'i konuk edecek. Grubun son karşılaşmasında ise millilerimiz, 19 Kasım Salı günü Karadağ'a konuk olacak. Galler'i yenersek bir maç kala grup liderliğini garantileyeceğiz.

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