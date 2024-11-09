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Haberler A Milli Futbol Takımı Deniz Gül sürprizi

Deniz Gül sürprizi

Galler ve Karadağ maçı kadromuz açıklandı. Portekiz’de Porto’dan forvet Deniz Gül ve Belçika’da Westerlo’dan orta saha Doğucan Haspolat ilk kez davet edildi

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2024 Cumartesi 06:50
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Deniz Gül sürprizi

A Milli Takımımızın, UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler ve Karadağ ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı Türkiye'yi tercih eden Porto'dan Deniz Gül, ilk kez kadroda yer aldı. Aday kadroda şu futbolcular yer alıyor: Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır. Defans: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Zeki Çelik. Orta saha: Doğucan Haspolat, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü. Forvet: Ahmed Kutucu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Enes Ünal, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün.

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