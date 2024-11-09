Deniz Gül sürprizi

A Milli Takımımızın, UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler ve Karadağ ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı Türkiye'yi tercih eden Porto'dan Deniz Gül, ilk kez kadroda yer aldı. Aday kadroda şu futbolcular yer alıyor: Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır. Defans: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Zeki Çelik. Orta saha: Doğucan Haspolat, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü. Forvet: Ahmed Kutucu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Enes Ünal, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün.