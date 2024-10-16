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Haberler A Milli Futbol Takımı

Yenilmez

A Milli Futbol Takımımız, Reykjavik’te elde ettiği 4-2’lik galibiyetle manşetleri süsledi. UEFA’nın paylaşımında, namağlup liderliğimiz öne çıkarılarak kullanılan ‘Yenilmez’ ifadesi dikkat çekti

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 06:50
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Yenilmez

UEFA Uluslar B Ligi, 4. Grup'ta 4. maçında İzlanda'yı deplasmanda 4-2 yenerek tarihi bir zafer elde eden A Milli Futbol Takımımız, Avrupa'da ses getirdi. UEFA, İzlanda zaferinin ardından ay-yıldızlı ekibimizin grubunda namağlup ilerlemesine vurgu yapıp, 'Yenilmez' ifadesini kullandı. İzlanda basını da iç sahada aldıkları ilk yenilgi sonrası, "Tarihin en iyi Türk Milli Takımı" ifadelerini kullandı.

MONTELLA TAKIMINA GÜVENDİ

Avrupa basınında da Türkiye'nin İzlanda zaferi ön plana çıkarıldı. İspanya'da Marca; Vincenzo Montella'nın oyuncularına güvenine vurgu yaptı, takımı bir arada tutarak buzlu zeminde zaferin geldiğini yazdı. Portekiz'de yayın yapan A Bola ise Kerem Aktürkoğlu'nun şık golüne değinip "Ceza sahası dışından harika golle maçı tamamladı. Arda Güler'in golünde de adeta asist yaptı" yorumunu yazdı.

12 İSABETLİ ŞUT ÇEKTİK

4-2'lik İzlanda zaferinde milli takımın oynadığı futbol alkış aldı. Özellikle 2. yarıdaki oyunla 4 gol geldi. Milliler, İzlanda kalesine 12 isabetli şut çekti. Bu rakam, bir Uluslar Ligi maçında İzlanda'ya karşı en yüksek sayıya ulaşan takım olmamızı sağladı.

2026'YA 2. TORBADAN

EURO 2024'te çeyrek final oynayan ve UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta da liderlik koltuğunda oturan Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası elemeleri öncesi yol haritası netleşti. Ay-yıldızlıların 2026 Dünya Kupası elemelerinde ikinci torbada olacağı kesinleşti.

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