Spor yazarlarından İzlanda - Türkiye maçı değerlendirmesi
UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımımız, İzlanda deplasmanından 4 - 2 galip ayrıldı ve hem gruptaki liderliğini sürdürdü hem de İzlanda'da ilk defa 3 puan almayı başardı. Spor yazarları, karşılaşmayı kendi kalemlerinden değerlendirdi. İşte o ifadeler...
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Birbirinden sihirli goller attık Reykjavik'te! Pozisyon üzerine pozisyon ürettik. Sanki Dünya Kupası finaline çıkmış gibi yürekli bir futbol oynadı Bizim Çocuklar! Hepsinin formalarından buz gibi havaya rağmen adeta kilolarca ter aktı. Bire bir mücadelelerden bire bin verim aldık.
Maçın kader anı 76'da Merih Demiral'ın kale çizgisinden adeta bir kaleci gibi çıkardığı toptu. Resmen golü kurtardı Merih! Helal olsun Merih kardeşim! Sonuna kadar galibiyeti hak ettik. Skor 2-2'ye geldiğinde bile hiç karamsarlığa girmedik. Biz bu maçı kazanacağız dedik ve kazandık! Hem de ne kazanmak öyle! Yanardağ Ordusu gibiydik Reykjavik'te! Kahramanlarımız, adeta masalların içinden çıkıp gerçeğe dönüştü! Eskiden İzlanda'da kazanmak bizim için bir ihtimaldi! Dün gece bu ihtimali ihtilale çevirdik!
Attığımız üçüncü golü yüzlerce kez izlesem, aynı coşkuyu yaşarım! O ne top takipçiliği öyle Kerem kardeşim! Sanki içine doğmuş gibi uçtu adeta Kerem! Kalecinin ayaklarının arasındaki topa dokunup; Arda Güler'e servis yaptı. Arda Güler de topu ağlara yuvarladı! Helal olsun Altın Çocuk sana!
Kerem Aktürkoğlu, İzlanda'da futboluyla devleşti! Farkı getiren golde öyle bir vuruş yaptı ki Kerem Aktürkoğlu!… Bu vuruşu dünya üzerinde çok az oyuncu yapabilir! Messi ve Ronaldo bile kıskanmıştır bu vuruşu! Suyu bile yakar bu Kerem! İzlanda'yı yaktığı gibi… Muhteşem futbol! Güzel goller! Binbir Gece Masalları gibi bir 90 dakika!
Hakem Damian Sylwestrzak iki kez VAR'a gitti. Penaltıları verdi. İlk penaltıda Hakan Çalhanoğlu, zeminin azizliğine uğrayarak topa iki ayağı ile dokunduğu için (çift vuruş yaptığı için) gol iptal oldu. Ama ikinci penaltıda kaleciyi terse yatırıp, topu filelere yapıştırdı Hakan! İrfan Can'ın jeneriklik golüne 10 üzerinden 10 veriyorum! Bir de yıldızlı pekiyi!
Tebrikler bizim Çocuklar! Hepinize 10 üzerinden 10 veriyorum! Takdirnameleriniz de altın kağıtlara yazılı! Bizim Çocuklar yeni bir çılgınlık daha üretti! Yıldızlar bir başka güzeldi dün gece İzlanda'nın dondurucu soğuğunda! İzlanda'dan Türkiye geçti! İzlanda'ya lider geldik! Lider dönüyoruz!
MUSTAFA ÇULCU – İYİ Kİ VAR
Oyuna iyi başladık. Rakibi sahasına kapattık ama ilk atakta golü yedik. Abdülkerim'in sezon başından bu yana eksikleri devam ettiği için orta alanda rakibini kaçırdı 50 metre refakat etti ceza alanımıza girdiler el-kol teması ile bozmaya çalıştı başaramadı golü yedik. İyi ki el-kol müdahalesi ile düşüremedi hem penaltı hem kırmızı kart olurdu. Arda'nın şutunu Ingason açık kolu ile engelleyince VAR'dan doğru bir kararla penaltı geldi. Hakan'ın ayağı kayınca topla iki kez oynamış olduğu için gol iptal edildi. Endirek vuruşla başladı.
Oyundan kopmadık oyunun kontrolünü hiç bırakamadık. İrfan Can'ın golü ile önce beraberliği sonra yine doğru müdahale ile gelen penaltıyı hatasız kullanan Hakan ile öne geçtik. Kerem'in takipçiliği ve presi ile Arda dan gelen sonra Kerem'den gelen gollerle müthiş bir galibiyet aldık. Tarih yazan oyuncularımızı kutlarım. Son yıllarda Marciniak ile öne çıkan Polonya hakemliğinin umutlu olduğu Damian Sylwestrzak 32 yaşında 3 yıllık FIFA hakemi. Ancak maçın başından itibaren pozisyonların içinde kaldı, oyuncuların koşu yolunu tıkadı topun önünde set oldu.
Acemi bir hakem. Bir maçta itirazlardan dolayı bu kadar sarı çıkıyorsa hakem kabul görmemiş demektir. Polonya'nın umutları buysa vah ki vah... Maçta lehimize verdiği iki penaltıyı kendisi tespit edebilmeliydi. VAR hakemi Pawel Malec hakemden daha fazla yoruldu. İlk penaltıda Ingason sol kol açık genişliyor ikinci de Gudjohnsen sağ kolu açık genişliyor her ikisi de net penaltı. 76'da Oskarsson'un şutunda Merih'ın kale içinden çıkardığı topta penaltı olmaz. VAR hakemi'nin kararı doğruydu.
TURGAY DEMİR – OHHH BE!..
Savunma arkasına atılan uzun topta Abdülkerim, rakibiyle bire bir başladığı koşuda, bir an soldan sağa geçmeye kalkınca ritmi bozuldu ve Oscarsson yaklaşık 60 metre sürdüğü topu ağlarımıza gönderdi… Neresinden baksan dramatik bir goldü. Hava buz, biz buzdan da buz olduk bir anda. Açıkçası ilk yarı sonuna kadar şoku atlatamadık.
İkinci yarıda ise "Gerçek" Bizim Çocuklar çıktı sahaya. Her oyuncumuz iki kişilik oynadı adeta. Merih, Orkun, İrfan, Kenan, Hakan, Kerem, Arda… 46'dan itibaren müthiş baskı kurduk. Polonyalı Damian Sylwestrzak VAR uyarısıyla penaltıyı verdi ama şanssızlık yapışmıştı yakamıza bir kere. Hakan Çalhanoğlu, futboldaki tek stepsi yaptı ve aynı anda iki ayağıyla topa dokununca penaltı, uçtu gitti.
Buna rağmen bozulmadık. Baskımız arttı ve bu defa şaşırma sırası İzlandalılardaydı. Önce İrfan Can müthiş bir füzeyle durumu eşitledi, ardından hakkaniyetli VAR ve dürüst hakemin kararıyla ikinci penaltıyı kazandı. Bu kez Hakan, zemini de dikkate alarak yaptı vuruşunu ve terse gönderdi Valdimarsson'u…
Onlar deli danalar gibi saldıracaklardı, beklenen bir şeydi ama biz sakin kalmayı başaramadık. Bir yan topta Uğurcan yeterince yükselemeyince Guojonhsen kafayla skoru eşitledi. Şeytan yine kurtaracaktı bacağını!.. Derken Kerem'in inadı, Arda'nın takipçiliğiyle son darbeyi vurduk… Son darbeyi de Kerem vurdu… İzlanda'ya ilk kez hak ettiği dersi verdik… Ohhh be… Ohhh be… Ohhh be.. Lideriz, finallere kadar gideriz....
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