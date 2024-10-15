  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler A Milli Futbol Takımı

Spor yazarlarından İzlanda - Türkiye maçı değerlendirmesi

UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımımız, İzlanda deplasmanından 4 - 2 galip ayrıldı ve hem gruptaki liderliğini sürdürdü hem de İzlanda'da ilk defa 3 puan almayı başardı. Spor yazarları, karşılaşmayı kendi kalemlerinden değerlendirdi. İşte o ifadeler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2024 Salı 09:32
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Spor yazarları İzlanda - Türkiye maçını değerlendirdi

ZEKİ UZUNDURUKAN – YILDIZLAR YERE İNSİN; GÖZLERİNİZDEN ÖPSÜN HER BİRİ

Maçta dakikalar 61'i gösterdiğinde İzlanda kalesine 16 gol girişimimiz vardı. Öyle net, öyle muazzam gol pozisyonlarına girdik ki… Kaleci Valdimarsson panter kesildi. Maçın başında Oskarsson'un golüyle geriye düştük. Ama oyunu hiç bırakmadık. Biz oynadık, İzlanda seyretti. Buzlu zeminmiş, soğuk havaymış, bize vız gelir.

Spor yazarları İzlanda - Türkiye maçını değerlendirdi

Takır takır top oynadık Laugardalsvöllur Stadı'nın zemininde. Fizikli İzlandalılara futbol dersi verdik! Maç sırasında tuttuğum notlara baktım da iki A3 kağıdını doldurmuşum. İzlemeye de, yazmaya da doyamadım! Maçın öyle güzel öyle çılgın bir hikayesi oldu ki…

Spor yazarları İzlanda - Türkiye maçını değerlendirdi

Birbirinden sihirli goller attık Reykjavik'te! Pozisyon üzerine pozisyon ürettik. Sanki Dünya Kupası finaline çıkmış gibi yürekli bir futbol oynadı Bizim Çocuklar! Hepsinin formalarından buz gibi havaya rağmen adeta kilolarca ter aktı. Bire bir mücadelelerden bire bin verim aldık.

Spor yazarları İzlanda - Türkiye maçını değerlendirdi

Maçın kader anı 76'da Merih Demiral'ın kale çizgisinden adeta bir kaleci gibi çıkardığı toptu. Resmen golü kurtardı Merih! Helal olsun Merih kardeşim! Sonuna kadar galibiyeti hak ettik. Skor 2-2'ye geldiğinde bile hiç karamsarlığa girmedik. Biz bu maçı kazanacağız dedik ve kazandık! Hem de ne kazanmak öyle! Yanardağ Ordusu gibiydik Reykjavik'te! Kahramanlarımız, adeta masalların içinden çıkıp gerçeğe dönüştü! Eskiden İzlanda'da kazanmak bizim için bir ihtimaldi! Dün gece bu ihtimali ihtilale çevirdik!

Spor yazarları İzlanda - Türkiye maçını değerlendirdi

Attığımız üçüncü golü yüzlerce kez izlesem, aynı coşkuyu yaşarım! O ne top takipçiliği öyle Kerem kardeşim! Sanki içine doğmuş gibi uçtu adeta Kerem! Kalecinin ayaklarının arasındaki topa dokunup; Arda Güler'e servis yaptı. Arda Güler de topu ağlara yuvarladı! Helal olsun Altın Çocuk sana!

Spor yazarları İzlanda - Türkiye maçını değerlendirdi

Kerem Aktürkoğlu, İzlanda'da futboluyla devleşti! Farkı getiren golde öyle bir vuruş yaptı ki Kerem Aktürkoğlu!… Bu vuruşu dünya üzerinde çok az oyuncu yapabilir! Messi ve Ronaldo bile kıskanmıştır bu vuruşu! Suyu bile yakar bu Kerem! İzlanda'yı yaktığı gibi… Muhteşem futbol! Güzel goller! Binbir Gece Masalları gibi bir 90 dakika!

Spor yazarları İzlanda - Türkiye maçını değerlendirdi

Hakem Damian Sylwestrzak iki kez VAR'a gitti. Penaltıları verdi. İlk penaltıda Hakan Çalhanoğlu, zeminin azizliğine uğrayarak topa iki ayağı ile dokunduğu için (çift vuruş yaptığı için) gol iptal oldu. Ama ikinci penaltıda kaleciyi terse yatırıp, topu filelere yapıştırdı Hakan! İrfan Can'ın jeneriklik golüne 10 üzerinden 10 veriyorum! Bir de yıldızlı pekiyi!

Spor yazarları İzlanda - Türkiye maçını değerlendirdi

Tebrikler bizim Çocuklar! Hepinize 10 üzerinden 10 veriyorum! Takdirnameleriniz de altın kağıtlara yazılı! Bizim Çocuklar yeni bir çılgınlık daha üretti! Yıldızlar bir başka güzeldi dün gece İzlanda'nın dondurucu soğuğunda! İzlanda'dan Türkiye geçti! İzlanda'ya lider geldik! Lider dönüyoruz!

Spor yazarları İzlanda - Türkiye maçını değerlendirdi

MUSTAFA ÇULCU – İYİ Kİ VAR

Oyuna iyi başladık. Rakibi sahasına kapattık ama ilk atakta golü yedik. Abdülkerim'in sezon başından bu yana eksikleri devam ettiği için orta alanda rakibini kaçırdı 50 metre refakat etti ceza alanımıza girdiler el-kol teması ile bozmaya çalıştı başaramadı golü yedik. İyi ki el-kol müdahalesi ile düşüremedi hem penaltı hem kırmızı kart olurdu. Arda'nın şutunu Ingason açık kolu ile engelleyince VAR'dan doğru bir kararla penaltı geldi. Hakan'ın ayağı kayınca topla iki kez oynamış olduğu için gol iptal edildi. Endirek vuruşla başladı.


Spor yazarları İzlanda - Türkiye maçını değerlendirdi

Oyundan kopmadık oyunun kontrolünü hiç bırakamadık. İrfan Can'ın golü ile önce beraberliği sonra yine doğru müdahale ile gelen penaltıyı hatasız kullanan Hakan ile öne geçtik. Kerem'in takipçiliği ve presi ile Arda dan gelen sonra Kerem'den gelen gollerle müthiş bir galibiyet aldık. Tarih yazan oyuncularımızı kutlarım. Son yıllarda Marciniak ile öne çıkan Polonya hakemliğinin umutlu olduğu Damian Sylwestrzak 32 yaşında 3 yıllık FIFA hakemi. Ancak maçın başından itibaren pozisyonların içinde kaldı, oyuncuların koşu yolunu tıkadı topun önünde set oldu.

Spor yazarları İzlanda - Türkiye maçını değerlendirdi

Acemi bir hakem. Bir maçta itirazlardan dolayı bu kadar sarı çıkıyorsa hakem kabul görmemiş demektir. Polonya'nın umutları buysa vah ki vah... Maçta lehimize verdiği iki penaltıyı kendisi tespit edebilmeliydi. VAR hakemi Pawel Malec hakemden daha fazla yoruldu. İlk penaltıda Ingason sol kol açık genişliyor ikinci de Gudjohnsen sağ kolu açık genişliyor her ikisi de net penaltı. 76'da Oskarsson'un şutunda Merih'ın kale içinden çıkardığı topta penaltı olmaz. VAR hakemi'nin kararı doğruydu.

Spor yazarları İzlanda - Türkiye maçını değerlendirdi

TURGAY DEMİR – OHHH BE!..

Savunma arkasına atılan uzun topta Abdülkerim, rakibiyle bire bir başladığı koşuda, bir an soldan sağa geçmeye kalkınca ritmi bozuldu ve Oscarsson yaklaşık 60 metre sürdüğü topu ağlarımıza gönderdi… Neresinden baksan dramatik bir goldü. Hava buz, biz buzdan da buz olduk bir anda. Açıkçası ilk yarı sonuna kadar şoku atlatamadık.

Spor yazarları İzlanda - Türkiye maçını değerlendirdi

İkinci yarıda ise "Gerçek" Bizim Çocuklar çıktı sahaya. Her oyuncumuz iki kişilik oynadı adeta. Merih, Orkun, İrfan, Kenan, Hakan, Kerem, Arda… 46'dan itibaren müthiş baskı kurduk. Polonyalı Damian Sylwestrzak VAR uyarısıyla penaltıyı verdi ama şanssızlık yapışmıştı yakamıza bir kere. Hakan Çalhanoğlu, futboldaki tek stepsi yaptı ve aynı anda iki ayağıyla topa dokununca penaltı, uçtu gitti.

Spor yazarları İzlanda - Türkiye maçını değerlendirdi

Buna rağmen bozulmadık. Baskımız arttı ve bu defa şaşırma sırası İzlandalılardaydı. Önce İrfan Can müthiş bir füzeyle durumu eşitledi, ardından hakkaniyetli VAR ve dürüst hakemin kararıyla ikinci penaltıyı kazandı. Bu kez Hakan, zemini de dikkate alarak yaptı vuruşunu ve terse gönderdi Valdimarsson'u…

Spor yazarları İzlanda - Türkiye maçını değerlendirdi

Onlar deli danalar gibi saldıracaklardı, beklenen bir şeydi ama biz sakin kalmayı başaramadık. Bir yan topta Uğurcan yeterince yükselemeyince Guojonhsen kafayla skoru eşitledi. Şeytan yine kurtaracaktı bacağını!.. Derken Kerem'in inadı, Arda'nın takipçiliğiyle son darbeyi vurduk… Son darbeyi de Kerem vurdu… İzlanda'ya ilk kez hak ettiği dersi verdik… Ohhh be… Ohhh be… Ohhh be.. Lideriz, finallere kadar gideriz....

Fenerbahçe'nin B planı hazır! Medina'nın alternatifi Arjantin'den
F.Bahçe'den flaş golcü hamlesi!
DİĞER
Bir Gece Masal'da Mahir ve Canfeza için dönüm noktası
Diyarbakır'da bölücü provokasyonu! İçişleri Bakanlığı duyurdu... 36 ilde 269 PKK iltisaklı gözaltına alındı
G.Saray'da Zaha sıkıntısı!
F.Bahçe'den kanat operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Soğuk hava bize vız gelir!" "Soğuk hava bize vız gelir!" 09:32
Bugün hangi maçlar var?⚽ 15 Ekim Salı Bugün hangi maçlar var?⚽ 15 Ekim Salı 08:22
UEFA duyurdu! Kerem Aktürkoğlu'nun golü... UEFA duyurdu! Kerem Aktürkoğlu'nun golü... 01:45
UEFA duyurdu! Kerem Aktürkoğlu'nun golü... UEFA duyurdu! Kerem Aktürkoğlu'nun golü... 01:45
Galatasaray'dan 30 isimli kaleci listesi! 4 kişilik ekip kuruldu Galatasaray'dan 30 isimli kaleci listesi! 4 kişilik ekip kuruldu 01:37
Bizim Çocuklar İzlanda'da fırtına gibi esti! Bizim Çocuklar İzlanda'da fırtına gibi esti! 01:30
Daha Eski
Montella: Türk yüreğiyle oynadılar! Montella: Türk yüreğiyle oynadılar! 01:30
UEFA'dan İzlanda zaferi sonrası Türkiye paylaşımı! UEFA'dan İzlanda zaferi sonrası Türkiye paylaşımı! 01:30
Bizim Çocuklar liderliğini korudu! İşte gruptaki puan durumu Bizim Çocuklar liderliğini korudu! İşte gruptaki puan durumu 01:30
Penaltıda büyük şanssızlık! İşte golün iptal nedeni Penaltıda büyük şanssızlık! İşte golün iptal nedeni 01:30
A Milli Takım 2 penaltı kazandı! A Milli Takım 2 penaltı kazandı! 01:30
Euroleague'den Biberovic ve Bryant'a ceza Euroleague'den Biberovic ve Bryant'a ceza 01:29