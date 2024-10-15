Spor yazarlarından İzlanda - Türkiye maçı değerlendirmesi

Oyundan kopmadık oyunun kontrolünü hiç bırakamadık. İrfan Can'ın golü ile önce beraberliği sonra yine doğru müdahale ile gelen penaltıyı hatasız kullanan Hakan ile öne geçtik. Kerem'in takipçiliği ve presi ile Arda dan gelen sonra Kerem'den gelen gollerle müthiş bir galibiyet aldık. Tarih yazan oyuncularımızı kutlarım. Son yıllarda Marciniak ile öne çıkan Polonya hakemliğinin umutlu olduğu Damian Sylwestrzak 32 yaşında 3 yıllık FIFA hakemi. Ancak maçın başından itibaren pozisyonların içinde kaldı, oyuncuların koşu yolunu tıkadı topun önünde set oldu.

Acemi bir hakem. Bir maçta itirazlardan dolayı bu kadar sarı çıkıyorsa hakem kabul görmemiş demektir. Polonya'nın umutları buysa vah ki vah... Maçta lehimize verdiği iki penaltıyı kendisi tespit edebilmeliydi. VAR hakemi Pawel Malec hakemden daha fazla yoruldu. İlk penaltıda Ingason sol kol açık genişliyor ikinci de Gudjohnsen sağ kolu açık genişliyor her ikisi de net penaltı. 76'da Oskarsson'un şutunda Merih'ın kale içinden çıkardığı topta penaltı olmaz. VAR hakemi'nin kararı doğruydu.