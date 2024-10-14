A Milli Takım'da tek hedef 3 puan! İşte Vincenzo Montella'nın İzlanda maçı 11'i

A Milli Takımımız, Uluslar B Ligi 4. Grup'taki dördüncü maçında bugün İzlanda'ya konuk oluyor. Saat 21.45'teki maç Laugardalsvöllur Stadyumu'nda oynanacak ve TV 8'den naklen yayınlanacak. Ay-yıldızlılar, bu karşılaşmada bir ilki de yaşamak istiyor. Şu ana kadar İzlanda'yla deplasmanda 7 kez karşılaşan milliler, sahadan 6 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı, hiç kazanamadı. İzlanda'da oynanan maçlarda kalesinde 16 gol gören Türkiye, rakip kaleye yalnızca 3 gol atabildi.

İZMİR'DEKİ İLK MAÇI 3-1 KAZANMIŞTIK

Hedef: bugün hem sahadan üç puanla ayrılarak deplasmanda İzlanda'yı ilk kez yenmek hem de gruptaki liderliğini devam ettirmek. Aynı zamanda bu mücadele Türkiye ile İzlanda arasındaki 15'inci karşılaşma olacak. Geride kalan 14 maçın 8'ini İzlanda, 3'ünü ay-yıldızlılar kazandı, 3 karşılaşma da berabere bitti. En son İzmir'de 9 Eylül Pazartesi günü oynanan maçı millilerimiz Kerem Aktürkoğlu'nun hat-trickiyle 3-1 kazanmıştı.

İZLANDA - TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:

İzlanda: Valdimarsson, Sampsted, Ingason, Hermannson, Finnsson, Willumsson, Johannesson, Sigurdsson, Gudmundssoni Thorsteinsson, Oskarsson

Türkiye: Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Atakan(Okay), Hakan, Yunus, Arda, Kerem, Kenan

MONTELLAY'LA 17. RANDEVU

A Milli Takım İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 17'nci sınavını İzlanda karşısında verecek. Montella yönetiminde 11'i resmi, 5'i özel 16 maça çıkan milliler, 8 galibiyet elde etti, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik yaşadı. Rakip filelere 23 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 21 gol gördü.

İKİ EKSİK VAR

Milli takımda, İzlanda mücadelesi öncesinde iki eksik bulunuyor. Karadağ karşılaşmasında sağ arka adalesinden sakatlanan Barış Alper Yılmaz ile kart cezalısı Kaan Ayhan, bu mücadelede forma giyemeyecek. İki oyuncu, İzlanda'ya da götürülmedi.