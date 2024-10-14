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Haberler A Milli Futbol Takımı

Ceyhun Kazancı'dan İzlanda - Türkiye maçı öncesi flaş açıklama!

A Milli Takım'ın, UEFA Uluslar Ligi'nde İzlanda ile oynayacağı karşılaşma öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak TFF Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı karşılaşmanın ertelenme ihtimali hakkında dikkat çeken bir açıklamaya yer verdi. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2024 Pazartesi 14:01 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2024 Pazartesi 14:15
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Ceyhun Kazancı'dan İzlanda - Türkiye maçı öncesi flaş açıklama!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, A Milli Futbol Takımı'nın deplasmanda bu akşam İzlanda ile oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçının yüzde 51 ihtimalle ertelenebileceğini söyledi.

Ceyhun Kazancı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Saha zemini buz tutmuş durumda. Maçın ertelenme ihtimali yüzde 51. Eş güdüm toplantısı yapıldı. Maçın yarına ertelenme ihtimali bulunuyor. Karşılaşmanın hakemi TSİ 17.00'de saha zeminini inceleyecek ve karşılaşmayla ilgili son kararını verecek." ifadelerini kullandı.

İzlanda ile Türkiye arasında Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak karşılaşma ertelenmezse bu akşam TSİ 21.45'te başlayacak.

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