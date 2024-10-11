Türkiye 1-0 Karadağ (MAÇ SONUCU ÖZET)

A Milli Takımı'mız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 3. maçında Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda Karadağ'ı konuk etti.
Vincenzo Montella'nın öğrencileri rakibini 1-0'lık skorla mağlup etti.
İŞTE MAÇTAN DAKİKALAR:
5. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Ferdi Kadıoğlu'nun şutunda top yandan auta çıktı.
7. dakikada Ferdi'nin soldan ortasında ceza sahası içinde Barış'ın kafa vuruşunda kaleci Nikic topu iki hamlede kontrol etti.
12. dakikada Hakan'ın kullandığı köşe atışında altıpasta noktasında Merih'in kafa vuruşunda top üstten az farkla auta çıktı.
22. dakikada Arda'nın pasında caza sahası çizgisinde topla buluşan Yunus'un şutunda top az farkla direğin solundan auta çıktı.
30. dakikada Marusic'in sağ kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Camaj'ın şutunda meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı.
45+2. dakikada Arda'nın ceza sahası içi sağ kanattan ortasında Abdülkerim'in kafa vuruşunda top az farkla direğin sağından dışarı gitti.
53. dakikada ceza sahası dışından Arda'nın sert vuruşunda top az farkla direğin sağından auta çıktı.
55. dakikada Orkun'un şutunda top direkten döndü, dönen topa Arda'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden dışarı gitti.
59. dakikada Camaj'ın sağdan ortasında topa iyi yükselen Krstovic'in kafas vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
66. dakikada Bakic'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Osmajic'in şutunda top yandan auta çıktı.
69. dakikada Kenan'ın sol çaprazdan vurduğu şutu direkten dönerken, dönen topu İrfan Can'ın ağlara gönderdi. 1-0
84. dakikada Zeki'nin ara pasında topla buluşan Hakan'ın volesi defansa çarpıp direk dibinden kornere gitti.