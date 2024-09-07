Haberler A Milli Futbol Takımı

A Milli Takım İzmir'e ulaştı

UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'taki ikinci maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, İzmir'e geldi. Gruptaki ilk sınavında dün deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kalan ay-yıldızlı ekibi Adnan Menderes Havalimanı'nda İzmirli futbolseverler karşıladı. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2024 Cumartesi 23:38
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
A Milli Takım İzmir'e ulaştı

UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'taki ikinci maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, İzmir'e geldi. Gruptaki ilk sınavında dün deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kalan ay-yıldızlı ekibi Adnan Menderes Havalimanı'nda İzmirli futbolseverler karşıladı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve futbolcular kendilerini yalnız bırakmayan futbolseverleri selamladı. Türkiye Futbol Federasyonu 1'inci Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da kafilede yer aldı. Türkiye ile İzlanda arasında Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak müsabaka pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak.

Kırmızı kart cezalısı Barış Alper Yılmaz'ın da bulunduğu A Milli Takım kafilesinde şu futbolcular yer aldı: "Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Özdemir, Zeki Çelik, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, gı Salih Özcan, Arda Güler, Can Uzun, Eren Dinkci, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Umut Nayir."

G.Saray'dan sol kanat operasyonu! 100 milyon Euro...
Galatasaray'a Icardi'den kötü haber!
DİĞER
Takipçileri "Yüzünü ne zaman göstereceksin?" diyorlardı... Eda Ece'den minik kızı Mina İpek ile yeni paylaşım!
Asgari ücrete enflasyon ayarı | En az 7 bin TL fark! Zam oranı ne kadar olacak? 24 bin TL aşılır mı?
Galatasaray'dan farklı galibiyet!
Osimhen boş geçmedi! Nijerya kazandı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Erzurumspor'a Gürcü sol bek! Erzurumspor'a Gürcü sol bek! 23:45
A Milli Takım İzmir'e geldi A Milli Takım İzmir'e geldi 23:38
Paris'te rekor kırdık! Paris'te rekor kırdık! 23:08
Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! 22:10
Osimhen boş geçmedi! Nijerya kazandı Osimhen boş geçmedi! Nijerya kazandı 21:34
Umut Ünlü'den ikinci altın! Umut Ünlü'den ikinci altın! 21:16
Daha Eski
Judoda altın madalya kazandık! Judoda altın madalya kazandık! 21:06
Cedi Osman'ın yeni takımı resmen belli oldu! Cedi Osman'ın yeni takımı resmen belli oldu! 20:05
Fırtına'da Beşiktaş mesaisi başladı! Fırtına'da Beşiktaş mesaisi başladı! 19:56
G.Saray ayrılığı resmen duyurdu! G.Saray ayrılığı resmen duyurdu! 19:14
Icardi'den dikkat çeken paylaşım! Icardi'den dikkat çeken paylaşım! 19:08
Depremden sonra ilk resmi maç Depremden sonra ilk resmi maç 19:01