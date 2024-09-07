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10 kişi daha iyiydik

Montella: 10 kişi kalınca daha çok beğendim takımı organizasyon olarak. Tatil yapamadık

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2024 Cumartesi 06:50
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10 kişi daha iyiydik

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Galler maçının ardından şunları söyledi: "Zorlanacağımız bir maç olacağını biliyorduk. İlk yarıda özellikle bu belirgindi. Organizasyonda biraz sıkıntı çektik. 10 kişi kalınca daha çok beğendim takımı organizasyon olarak. Daha fazlasını da beklemiyorduk.

7 Temmuz gibi turnuvayı bitirdik. Futbolcularımızın tatil yapma şansı olmadı. Yorgunluklar oldu. Çalışmaya devam edeceğiz. Hedeflerimize istediğimiz şekilde devam etmek istiyoruz.

İzlanda da güçlü bir rakip. O güne kadar herkesi değerlendireceğiz.

Arda bir darbeden dolayı çıktı. Hakan'ı da değerlendireceğiz. Bugün 90 dakika oynayamayacağını biliyorduk ve riske girmedik onun için. Ama girince fark yarattı.

Sol bekte Ferdi'yi aradık. Emirhan gelecekte çok yararlı olacak.

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