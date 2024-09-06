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Kaan Ayhan'dan Galler maçı açıklaması!

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ile deplasmanda oynadığı maçtan beraberlikle döndü. Milli oyuncumuz Kaan Ayhan, maç sonrasında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2024 Cumartesi 00:28
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Kaan Ayhan'dan Galler maçı açıklaması!

Galler maçı ile ilgili açıklamalarda bulunan Kaan Ayhan, "İlk önce olumlu şeylerle başlayalım, bence kırmızı karttan sonra takım ilk yarıdaki oyuna biraz reaksiyon gösterdi. Daha büyük hedeflerimiz vardı ama maçın gidişatına göre iyi kurtardık. Zor maç olacağını biliyorduk. İlk yarıda zorlandık ama sonunda iyi bir sonuç aldık baktığınızda." ifadelerini kullandı.

GENÇ OYUNCULAR YORUMU

"Bu takım genç yeteneklerle dolu. Eleştiri yapılacaksa biz tecrübeli oyunculara yapılmalı. Genç oyuncularımızın rahat bir alanda gelişmelerini sağlamalıyız. Onlara yardımcı olmalıyız."

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