Kaan Ayhan'dan Galler maçı açıklaması!

Galler maçı ile ilgili açıklamalarda bulunan Kaan Ayhan, "İlk önce olumlu şeylerle başlayalım, bence kırmızı karttan sonra takım ilk yarıdaki oyuna biraz reaksiyon gösterdi. Daha büyük hedeflerimiz vardı ama maçın gidişatına göre iyi kurtardık. Zor maç olacağını biliyorduk. İlk yarıda zorlandık ama sonunda iyi bir sonuç aldık baktığınızda." ifadelerini kullandı.

GENÇ OYUNCULAR YORUMU

"Bu takım genç yeteneklerle dolu. Eleştiri yapılacaksa biz tecrübeli oyunculara yapılmalı. Genç oyuncularımızın rahat bir alanda gelişmelerini sağlamalıyız. Onlara yardımcı olmalıyız."