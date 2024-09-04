"Umarım sonu güzel olur."

A Milli Futbol Takımı'nda yeniden aday kadroya davet edilen Umut Nayir, dünkü antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Umut Nayir, antrenmanların keyifli başladığını dile getirip "Hazırlıklar iyi gidiyor. Yeniden burada olmak da benim için keyifli. Umarım başlangıç gibi sonu da güzel olur" diye konuştu. A Ligi'ne yükselmek istediklerini kaydeden tecrübeli forvet, "Galler ve İzlanda sık karşılaştığımız rakipler. Burada da rekabette hepimizin amacı bayrağa hizmet etmek. Galler maçından sonra Avrupa Şampiyonası'na gitmiştik. Umarım bu da Uluslar Ligi'nde B Grubu'ndan A Grubu'na giden bir süreç olur" yorumunu yaptı.

GENÇ BİR TAKIMIZ

Umut Nayir, kadrodaki gelecek yıldızlara değinerek, "Yaş ortalaması genç bir takımız. Genç ve gelişmeye devam eden arkadaşlarımız var. Yeni tanıştım onlarla. Umarım bizi temsil etmeye devam ederler" dedi.

MESAİYE DEVAM

Ay yıldızlılar, Galler ile 6 Eylül Cuma günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Riva'daki antrenman teknik direktör Vincenzo Montella idaresinde gerçekleşti.