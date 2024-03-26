Avusturya Türkiye maçı CANLI İZLE

A Milli Takım, hazırlık maçında Avusturya ile Ernst-Happel Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

Bu keyifli maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

AVUSTURYA - TÜRKİYE MAÇI 11'LERİ:

Avusturya: Schlager, Posch, Wöber, Danso, Mwene, Gregoritsch, Xaver Schlager, Seiwald, Laimer, Baumgartner, Schmid

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Cenk Özkaçar, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız

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AVUSTURYA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Avusturya - Türkiye maçı TSİ 22.45'de başladı. Mücadele TRT Spor'da canlı yayınlanıyor.

İTALYAN HAKEM YÖNETİYOR

Mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Daniele Chiffi yönetiyor. Chiffi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Giovanni Baccini ve Davide Imperiale yapıyor.

17. RANDEVU

Türkiye ile Avusturya, daha önce 10'u resmi, 6'sı özel olmak üzere toplam 16 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakaların 7'sini Ay-Yıldızlılar, 8'ini ise Avusturya kazanırken, 1 maç da beraberlikle bitti. Milliler, bu karşılaşmalarda 22 gol kaydederken, Avusturya da 18 gol attı. Avusturya, geçmişte Türkiye'ye 1978, 1990 ve 2002 Dünya Kupası Elemeleri ile 1984 ve 2012 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde rakip oldu. İki takım son olarak, 29 Mart 2016 tarihinde Ernst Happel Stadyumu'nda özel maçta karşılaşmış, Türkiye sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Macaristan maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarılan Rıdvan Yılmaz, Avusturya karşısında forma giyemiyor.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

Avusturya, Schlager'in golü ile öne geçti. pic.twitter.com/NUG3yb7jsQ — TRT Spor (@trtspor) March 26, 2024

🇹🇷⚽️GOOLL! HAKAN ÇALHANOĞLU!! Gözüne tutulan lazere rağmen çok net bir penaltı vuruşu! pic.twitter.com/JH4VrcAk2T — TRT Spor (@trtspor) March 26, 2024