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Milli maç ne zaman? Macaristan - Türkiye maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EURO 2024 öncesinde hazırlık maçında A Milli Futbol Takımı'mız, Macaristan ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Montella yönetimindeki Milli Takım, Puskas Stadyumu'nda kazanmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Milli maç ne zaman? Macaristan - Türkiye maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2024 Perşembe 10:40
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Milli maç ne zaman? Macaristan - Türkiye maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Macaristan - Türkiye maçını canlı takip etmek için tıklayın...

A Milli Futbol Takımı'mız ile Macaristan, EURO 2024 öncesi hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Macaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MACARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Macaristan - Türkiye maçı 22 Mart Cuma günü saat 22:45'te TRT 1'de canlı yayınlanacak.

MACARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE

TÜRKİY A MİLLİ FUTBOL TAKIMI ADAY KADRO

Kaleci: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır

Defans: Mert Müldür, Zeki Çelik, Ahmetcan Kaplan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Cenk Özkacar, Abdülkerim Bardakcı, Rıdvan Yılmaz

Orta Saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy, Abdülkadir Ömür, Arda Güler, Can Uzun, Enes Ünal, Kenan Yıldız, Yusuf Yazıcı

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