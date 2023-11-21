Haberler A Milli Futbol Takımı GALLER - TÜRKİYE | Türkiye maçı CANLI TRT 1 İZLE | Türkiye Galler maçı hangi kanalda? Milli maç ne zaman?

GALLER - TÜRKİYE | Türkiye maçı CANLI TRT 1 İZLE | Türkiye Galler maçı hangi kanalda? Milli maç ne zaman?

Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 Elemeleri'nde son viraja girdi. Turnuvaya katılımı garantilyen Türkiye, Galler ile Cardiff Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Türkiye Galler müsabakasını Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug yönetecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Milli maç hangi kanalda? Türkiye maçı ne zaman? İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 21:33 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 22:40
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GALLER - TÜRKİYE | Türkiye maçı CANLI TRT 1 İZLE | Türkiye Galler maçı hangi kanalda? Milli maç ne zaman?

Galler - Türkiye maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Galler ile Türkiye kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galler - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALLER - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galler - Türkiye maçı 21 Kasım Salı günü saat 22:45'te TRT 1'de canlı yayınlanacak.

GALLER - TÜRKİYE MAÇI 11'LERİ

Galler: Ward, Roberts, Rodon, Lockyer, Davies, Williams, Ampadu, James, Wilson, Broadhead, Johnson

Türkiye: Uğurcan, Ferdi, Samet, Abdülkerim, Cenk Özkacar, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Abdülkadir, Yusuf Sarı, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz

GALLER TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE - TRT 1 CANLI ŞİFRESİZ

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EURO 2024 ELEMELERİ D GRUBU TÜRKİYE KAÇINCI?

EURO 2024'e katılma hakkını son maçlar öncesinde elde eden A Milli Futbol Takımı, Galler deplasmanında kaybetmemesi halinde grup lideri olarak Almanya'nın ev sahipliği yapacağı turnuvaya katılacak. Son maçlar öncesinde Türkiye 16 puanla liderlik koltuğunda yer alırken, sahasında Ermenistan'ı konuk edecek Hırvatistan ise 13 puanla ikinci sırada bulunuyor. Galler ise 11 puan ile 3. sıraya sahip. Ay-yıldızlı ekibe ikili averajda üstünlüğü bulunan Hırvatistan'ın grup liderliği için şansı sürüyor. Milli Takım, Galler'den alacağı puan ya da puanlarla, Hırvatistan-Ermenistan maçının sonucuna bakılmaksınız grubu lider olarak tamamlamayı garantileyecek. Grup ikinciliği için ise Hırvatistan ve Galler'in son maçlar öncesinde çekişmesi devam ediyor.

GALLER TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE - TRT 1 CANLI ŞİFRESİZ

GALLER TÜRKİYE MİLLİ MAÇI İÇİN SLOVEN HAKEM

Cardiff kentinde bulunan Cardiff City Stadyumu'da 21 Kasım Salı günü oynanacak ve TSİ 22.45'te başlayacak müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug yönetecek. Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Martin Matosa olacak. Müsabakada Nejc Kajtazovic VAR, Alen Borosak ise AVAR olarak görev yapacak.

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